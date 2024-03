Przegląd prasy z lutego 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Lublińcu?

W czwartek 29 lutego o godz.: 5:55 w Boronowie na drodze DW 907 doszło do wypadku drogowego. W zdarzeniu ucierpiał pasażer jednego z pojazdów, który zostały przewiezione do szpitala w Blachowni.

Tak imprezują panie w Katowicach! Kluby prześcigają się w organizowaniu coraz to ciekawszych imprez. Przez wiele z nich przewija się kilkaset, a bywa że kilka tysięcy imprezowiczów od piątku do niedzieli. Który z nich jest najchętniej odwiedzany? Zobacz jak wyglądała zabawa w walentynkowy weekend w połowie lutego, w jednym z największych klubów w regionie - w katowickim klubie Pomarańcza. Na miejscu pojawiło się całe mnóstwo pięknych pań...

Piątek 16 lutego był kolejnym dniem protestów rolników w wielu miejscach w kraju. Także w powiecie lublinieckim rolnicy wyjechali na lokalne drogi ciągnikami, by zaprotestować.

Za uczniami z powiatu lublinieckiego zasłużony odpoczynek. Część z nich spędzała go aktywnie - rozwijając swoje zdolności artystyczne i sportowe.

Baza zawiera zdjęcia i rysopisy osób o nieustalonej tożsamości, które zostały zgłoszone do ITAKI. Wizerunki prezentowane w naszej galerii, to osoby z województwa śląskiego oraz te, których miejsce przebywania nie było możliwe do określenia. Baza jest także sprawdzana przez Zespół Poszukiwań i Identyfikacji ITAKI przy każdym przyjęciu zgłoszenia osoby zaginionej. Zdarza się, że np. do szpitala trafiają osoby, które uległy wypadkowi i nie odzyskały przytomności lub są świadome, ale doznały obrażeń, które spowodowały utratę pamięci. Można mu pomóc odzyskać tożsamość!