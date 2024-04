Lubliniec. Majówka w filmowym stylu. Co przygotowało Kino "Karolinka"?

„Biedne istoty” w reżyserii Yorgosa Lanthimosa to niesamowita opowieść o ewolucji Belli Baxter (Emma Stone dwukrotnie już nagrodzona Oscarem), młodej kobiety, która zostaje przywrócona do życia przez genialnego i niekonwencjonalnego naukowca, doktora Godwina Baxtera (Willem Dafoe). Pod jego opieką Bella chętnie uczy się wszystkiego od nowa, ale chce też doświadczyć pełni życia. W poszukiwaniu nowych doznań wyrusza w burzliwą i pełną przygód podróż przez kontynenty w towarzystwie sprytnego i rozpustnego prawnika, Duncana Wedderburna (Mark Ruffalo). Wolna od uprzedzeń swoich czasów, Bella z determinacją dąży do celu, jakim jest walka o równość i niezależność. ,,Biedne istoty’’ zobaczyć będzie można w terminie 3-4 maja o godzinie 19:45.

,,Chłopiec i czapla’’ to opowieść o Mahito, który po stracie matki wraz ojcem opuszcza Tokio i przeprowadza się na wieś. Zdystansowany do nowej, otaczającej go rzeczywistości zaczyna odkrywać niezbadaną okolicę i dom. Pewnego dnia przypadkowo spotyka zagadkową, mówiącą ludzkim głosem czaplę siwą, która nieoczekiwanie staje się jego przewodnikiem. Ptak stopniowo pomaga chłopcu rozwikłać tajemnicę życia, zabierając go do magicznego świata, gdzie przeszłość miesza się z teraźniejszością. Zapraszamy widzów powyżej 9 lat na animację w dniach 3-4 maja o godzinie 15:00.

Bilety na seanse dostępne są w kasie MDK od godziny 15:00 oraz online na stronie bilety.mdk.lubliniec.pl