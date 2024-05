Tragedia w Herbach. W jednym z mieszkań znaleziono zwłoki trzech osób. Nie żyje dwójka małych dzieci oraz ich matka. Co się wydarzyło?

Niewyobrażalna tragedia w Herbach. Znaleziono zwłoki matki i dwójki małych dzieci

Dramatyczne zdarzenie w kilkutysięcznych Herbach (pow. lubliniecki). W jednym z mieszkań na terenie wsi znaleziono zwłoki trójki osób. Jak przekazuje lubliniecka policja, która najpierw interweniowała na miejscu zdarzenia, a obecnie prowadzi czynności pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Lublińcu należą one do członków jednej rodziny.

Trwają czynności śledczych na miejscu. W sprawie nie wiadomo zbyt wiele

Informacje podawane przez mundurowych z Lublińca na razie ograniczają się w zasadzie jedynie do potwierdzenia wiadomości o odnalezieniu zwłok. Jedyne, co wiadomo ponadto to, że śledczy pracują już nad ustaleniem okoliczności tej sprawy.

- Trwają czynności. Policjanci pod nadzorem prokuratury pracują w mieszkaniu, gdzie znaleziono zwłoki - podają stróże prawa z Lublińca.

To właśnie śledztwo powinno dać odpowiedź na pytanie, jak to się stało, że doszło do tej tragedii. Obecnie służby nie podejmują się wykluczenia ani potwierdzenia żadnej hipotezy dotyczącej tego, co mogło wydarzyć się w Herbach.

Wiadome jest jedynie, w jaki sposób doszło do odkrycia zwłok. Policja w Lublińcu wskazuje, że z kobietą i jej dziećmi nie można było się skontaktować. - Ojciec dzieci nie potrafił się skontaktować z rodziną - przekazuje asp. szt. Monika Wacławek.

Zaniepokojony mężczyzna o pomoc miał poprosić jednego z sąsiadów kobiety i dzieci. I to on miał wejść do mieszkania, w którym znajdowały się zwłoki trzech osób.