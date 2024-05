Szokujące ustalenia po tragedii w Herbach. Prokuratura ujawnia wyniki sekcji zwłok

- Po przeprowadzeniu sekcji zwłok dzieci, biegli z zakresu medycyny sądowej jednoznacznie nie wskazali przyczyny ich zgonu. Stwierdzili, że do wydania ostatecznej opinii w tym zakresie konieczne jest zapoznanie się z wynikami badań histopatologicznych i toksykologicznych. Na takie wyniki będziemy musieli poczekać co najmniej kilkanaście dni - mówi prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Do tragedii w Herbach doszło 2 maja. Sąsiad jednej z rodzin, na prośbę nieobecnego w domu ojca i męża, wszedł na posesję przy ulicy Żeromskiego, by sprawdzić, dlaczego nikt z mieszkańców nie daje oznak życia. Na miejscu trafił na nieżyjącą kobietę i jej dwójkę dzieci. Prokuratura wykluczyła wątek udziału osób trzecich w tej tragedii. Jak się okazuje kobieta najprawdopodobniej udusiła własne dzieci, a potem odebrała sobie życie. Na razie jednak wstępne wyniki sekcji zwłok nie potwierdzają, że dzieci zginęły właśnie w takich okolicznościach.

Z kolei sekcja zwłok matki dzieci potwierdziła, że kobieta targnęła się na własne życie. - Na podstawie wstępnych wyników, biegli stwierdzili, że do jej śmierci nie przyczyniły się działania osób trzecich. Śmierć tej osoby jest wynikiem targnięcia się na własne życie - dodał prokurator Ozimek.

Przypomnijmy, że w sprawie prowadzone są dwa postępowania. Prokuratura Rejonowa w Lublińcu prowadzi śledztwo w sprawie pozbawienia życia dwójki dzieci w wieku 3 i 5 lat. Drugi wątek tego śledztwa dotyczy kwestii nakłaniania kobiety do targnięcia się na własne życie. W tym wątku sprawdzane jest, czy inne osoby nie przyczyniły się do popełnienia samobójstwa przez tę kobietę, na przykład poprzez udzielenie jej pomocy, czy też namawianie do takiego czynu. To, jak informowała prokuratura, standardowe postępowanie w przypadku tego typu sytuacji.

Mieszkańcy Herbów są w szoku i nie mogą uwierzyć, że w tak spokojnej okolicy, doszło do tego typu tragedii. Trudno im też zaakceptować fakt śmierci tak małych dzieci.