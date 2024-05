Lubliniec. Nocny pożar w Herbach Nowych. Akcja straży pożarnej

W czwartek doszło do pożaru w Herbach przy ulicy Wieczorka. Strażacy zostali wezwani do gaszenia o godzinie 2:23.

Jak uniknąć pożaru? Straż pożarna radzi

Kiedy stosować system automatycznej sygnalizacji pożaru ?

Przepisy regulują rodzaj obiektów, które zobligowane są do stosowania Systemu Automatycznej Sygnalizacji Pożaru (SASP). W przypadku obiektów przemysłowych nie ma takiego obowiązku, a stosowanie systemu jest dobrowolne i zwiększa bezpieczeństwo użytkowników. Obowiązek wyposażania w SASP dotyczy zakładów pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku. Do stosowania tego typu zabezpieczeń nie zostali zobligowani właściciele i użytkownicy budynków mieszkalnych.

Jaka jest różnica między czujką jonizacyjną i optyczną ?

Czujka jonizacyjna bada gęstość dymu metodą odbioru sygnału zmiany prądu jonizacji i tą drogą informuje o obecności dymu w pomieszczeniu chronionym. Czujka optyczna wykrywa dym wykorzystując zależność rozpraszania się promienia świetlnego od gęstości cząstek dymu, a przetworzony sygnał alarmuje wykrycie dymu we wczesnej fazie pożaru, podobnie jak czujka jonizacyjna.

Pożar stanowiący w istocie niekontrolowany proces palenia uwarunkowany jest od jednoczesnego występowania trzech czynników: tlen, ciepło i paliwo. W jaki sposób przerwać taki proces?

Aby zakończyć proces palenia należy ze środowiska usunąć co najmniej jeden z trzech czynników koniecznych. Do wielu sposobów eliminacji tych czynników, prowadzących do ugaszenia procesu palenia, należą miedzy innymi: