Prokuratura w Lublińcu wszczęła śledztwo w sprawie śmierci matki i dwójki dzieci w Herbach

Prokuratura Rejonowa w Lublińcu wszczęła śledztwo w sprawie pozbawienia życia dwójki dzieci w wieku 3 i 5 lat, do którego doszło 2 maja w Herbach.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że w tej sprawie mamy prawdopodobnie do czynienia z tak zwanym samobójstwem rozszerzonym. Zebrane dotychczas dowody wskazują na to, że dzieci zostały pozbawione życia przez 31-letnią matkę, która następnie popełniła samobójstwo - mówi prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Drugi wątek tego śledztwa będzie dotyczył kwestii nakłaniania kobiety do targnięcia się na własne życie. - W tym wątku będziemy sprawdzać, czy inne osoby nie przyczyniły się do popełnienia samobójstwa przez tę kobietę, na przykład poprzez udzielenie jej pomocy, czy też namawianie do takiego czynu. To standardowe postępowanie w przypadku tego typu sytuacji - wyjaśnia prokurator Tomasz Ozimek.