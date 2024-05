Prasówka 26.05.2024 z całego tygodnia w Lublińcu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

ŚLĄSK. Ks. Daniel Walusz stał się pozytywną gwiazdą internetu. Wikary w parafii bł. Karoliny na parafialnych festynach rusza w tany, porywając do tańca innych. Zdjęcia roztańczonego księdza zrobiły furorę w sieci. Ludzie nie szczędzili pozytywnych komentarzy.

Wielkimi krokami zbliżają się tegoroczne Dni Lublińca. Odbędą się one w terminie 7-9 czerwca. Z tej okazji przygotowanych zostało wiele atrakcji m.in. koncert muzyczny Małgorzaty Ostrowskiej oraz Oskara Cymsa, a także zespołów SMKKPM i 4Szmery, występ Kabaretu Paranienormalni, muzyczne podróże z DJ SERO I DJ YELLOW oraz Jarmark Rękodzieła i wiele, wiele innych…

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lublińcu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Nowy zastępca burmistrza Edwarda Maniury zastąpił w maju dotychczasową wiceburmistrz Annę Jonczyk-Drzymałę, która w minionych wyborach samorządowych wystartowała z powodzeniem do Rady Powiatu Lublinieckiego.

Trwa śledztwo lublinieckiej prokuratury w sprawie możliwości narażenia zdrowia i życia pacjentów szpitala powiatowego w Lublińcu. 9 maja doszło tam do zaniku energii elektrycznej. Sprawę do prokuratury zgłosiły trzy osoby. Na dodatek 21 maja Szpital Powiatowy w Lublińcu wstrzymał działalność Oddziału Chirurgii Ogólnej.

Zapowiada się burzowa środa! Mieszkańcy WSZYSTKICH powiatów w woj. śląskim muszą dziś - w środę 22 maja 2024 r. - bardzo uważać! IMGW prognozuje wystąpienie bardzo niebezpiecznych burz z gradobiciem - obowiązuje 2. stopień OSTRZEŻENIA! W południe do mieszkańców wysłane zostały alerty RCB! Sprawdź szczegóły ostrzeżenia...

Te firmy z Lublińca są najbogatsze? One rozwijają się NAJLEPIEJ i sporo zarobiły. Redakcja „Forbes” po raz 16. publikuje zestawienie diamentów, czyli najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce. Tegoroczna, rekordowo długa Diamentowa lista firm przekroczyła 29 tys. przedsiębiorstw! Poznajcie TOP12 najlepiej radzących sobie na rynku firm z Lublińca. Kto znalazł się na podium? Zobacz ZDJĘCIA i poznaj wyniki.

„Escape van” to nowatorski projekt profilaktyczno-edukacyjny mający na celu przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz podnoszenie świadomości wśród społeczeństwa w tym zakresie. Z tego właśnie powodu na lublinieckim rynku stanęła dziś ciężarówka, w której można dowiedzieć się o tym niezwykle ważnym problemie. We wtorek „Escape van” zawita z kolei do Katowic.