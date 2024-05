Lubliniec. Dyrektorska karuzela w szpitalu w Lublińcu. Kolejna zmiana na stanowisku

Kolejna zmiana na stanowisku dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu. Tym razem ofertę przyjął dr Henryk Kromołowski.

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w środę 22 maja podjął uchwałę o rozwiązaniu umowy z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Małgorzatą Nowak na jej prośbę i zatrudnił na stanowisku pełniącego obowiązki dyrektora tej placówki dra Henryka Kromołowskiego. Dr Henryk Kromołowski od stycznia 2021 r. jest pełnomocnikiem dyrektora ds. Ośrodka Zamiejscowego w Kochcicach, będącego w strukturach Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich. Od 2008 do 2018 r. pełnił funkcję dyrektora w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. dra E. Cyrana w Lublińcu. W tym czasie szpital miał dodatni wynik finansowy, generował zyski na działalności operacyjnej. W okresie 2003-2007 był dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. W latach 1999-2003 był zastępcą dyrektora ds. ekonomicznych, najpierw w Szpitalu Miejskim im. dra L. Rydygiera, a później w Zespole Szpitali Miejskich w Częstochowie. Były pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej (obecnie Uniwersytetu J. Długosza) w Częstochowie, autor publikacji naukowych powiązanych głównie z obszarem zarządzania w ochronie zdrowia oraz socjologii medycyny.

Prokuratura w szpitalu powiatowym w Lublińcu

Przypomnijmy, że Prokuratura Rejonowa w Lublińcu sprawdza, czy w szpitalu powiatowym w Lublińcu doszło do przestępstwa. W czwartek 9 maja w placówce nagle zabrakło prądu, co mogło narazić pacjentów. Śledczy przesłuchali już pierwszych świadków i badają sprawę.

- W ubiegłym tygodniu zostało wszczęte śledztwo w tej sprawie. Dotyczy ono narażenia pacjentów i pracowników Szpitala Powiatowego w Lublińcu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Do narażenia na niebezpieczeństwo miało dojść na skutek uszkodzenia instalacji elektrycznej 9 maja tego roku. Śledztwo jest prowadzone na skutek zawiadomienia o przestępstwie, które złożył jeden z pracowników szpitala. Zawiadomienia w tej sprawie złożyli także poseł na Sejm RP oraz radna powiatu lublinieckiego - mówi prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

W sprawie przesłuchano już w prokuraturze pracownika szpitala, który złożył pisemne zawiadomienie o przestępstwie. - Ta osoba została przesłuchana w charakterze świadka. Dokonano także oględzin pomieszczeń szpitala z udziałem specjalisty elektryka. Oględzin dokonano w pomieszczeniach szpitala, w których miało dojść do uszkodzenia instalacji elektrycznej - dodaje prokurator Ozimek.

Z uwagi na wstępny etap postępowania przygotowawczego na tym etapie prokuratura nie ujawnia szczegółów sprawy. Śledczy ustalają teraz, jak długo pacjenci i personel byli pozbawieni prądu i kto lub co mogło przyczynić się do tej awarii. Radną powiatu lublinieckiego, która złożyła zawiadomienie do prokuratury była Anna Jonczyk-Drzymała, do niedawna wiceburmistrz Lublińca. - Na podstawie art. 304 KPK przekazałam w dniu 13 maja do Prokuratury Rejonowej w Lublińcu wraz z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom, pracownikom i innym osobom przebywającym w budynku szpitala. Jednocześnie w tym samym dniu zwróciłam się pisemnie do pana Przemysława Witka - Posła na Sejm RP, o udostępnienie wyników kontroli poselskiej, którą przeprowadził w ubiegłym roku w placówce - poinformowała w mediach społecznościowych radna, która jednocześnie zaznaczyła, że dopóki trwa śledztwo nie będzie komentowała sprawy.

Zawiadomienie złożył także lubliniecki poseł Przemysław Witek. - Nie interesują mnie lokalne spory polityczne wokół tego tematu! Sprawy Szpitala nie odpuszczę - zapowiedział poseł.

Kolejny oddział szpitala w Lublińcu zamknięty

To jednak nie koniec złych wieści z lublinieckiego szpitala. We wtorek 21 maja o godzinie 8:00 Szpital Powiatowy w Lublińcu wstrzymał działalność Oddziału Chirurgii Ogólnej. Dyrektor SP ZOZ Lubliniec, Małgorzata Nowak skierowała w tej sprawie oficjalną informację do Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jak wyjaśnia w piśmie: "Zaprzestanie działalności leczniczej jest spowodowane siłą wyższą w związku z niestawieniem się lekarzy Oddziału Chirurgii Ogólnej do pracy".

Jak poinformowała władze powiatu Małgorzata Nowak – dyrektor SP ZOZ w Lublińcu - mimo szeregu intensywnych działań, zmierzających do utrzymania funkcjonowania tego oddziału nie ma kompletu obsady lekarskiej, co czasowo uniemożliwia jego działanie - a co tym idzie - nakazuje czasowe zawieszenie wykonywania świadczeń. Pozyskanie nowych lekarzy staje się coraz trudniejsze w związku z kreowaniem w mediach społecznościowych negatywnego wizerunku szpitala.

Pozostałe oddziały, jak informuje starostwo, funkcjonują bez zmian. Przypomnijmy, że od 1 listopada ubiegłego roku w stanie zawieszenia pozostaje Oddział Pediatryczny lublinieckiego SP ZOZ. Wyłączanie Oddziałów skutkuje cięciem środków z Narodowego Funduszu Zdrowia. W ostatnich miesiącach 2023 roku zadłużenie placówki przekroczyło 60 milionów złotych i wzrasta w tempie około 1 miliona miesięcznie.

