Powiatowe obchody Dnia Strażaka 2024 w Lublińcu

Strażacy lublinieckiej komendy otrzymali odznaczenia resortowe, dyplomy oraz awanse do wyższych stopni służbowych, będące dowodami uznania dla humanitarnej służby. Wyróżnieni zostali także strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu.

Zaproszonych gości powitał Komendant Powiatowy PSP Janusz Bula, który złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Strażaka wszystkim strażakom oraz ich rodzinom. Zwrócił się również do druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w terenu powiatu lublinieckiego, dziękując za wspólną służbę na rzecz bezpieczeństwa. Podziękował także samorządowcom i firmom za dotychczasowe wsparcie finansowe przekazane jednostce.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał I stopień oficerski funkcjonariuszowi Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu. Awansowany do stopnia mł. kpt. został st. asp. Michał Ziaja. Akt nominacyjny został wręczony podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka w Warszawie.

Śląski Komendant Wojewódzki PSP rozkazem personalnym nadał wyższy stopień służbowy w korpusie podoficerów jednemu funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu.

Stopień STARSZEGO SEKCYJNEGO otrzymał:

sekc. Łukasz Wołosz

Komendant Powiatowy PSP w Lublińcu rozkazem personalnym nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie szeregowych trzem funkcjonariuszom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu.

Stopień STARSZEGO STRAŻAKA otrzymali:

- str. Mateusz Kaszuba

- str. Adam Łebek

- str. Ewelina Piskoń

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyróżnił nagrodą 1 funkcjonariusza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu st. sekc. Łukasza Wołosza, który w czasie wolnym od służby wykazał się wzorową postawą oraz wysokim profesjonalizmem, w związku z podjętymi czynnościami ratunkowymi wobec osoby poszkodowanej. Po rozpoznaniu nagłego zatrzymania krążenia funkcjonariusz wraz z będącym na miejscu strażakiem z Komendy Miejskiej PSP Mysłowice prowadził u poszkodowanego resuscytację krążeniowo-oddechową, do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, tj. przez około 20 minut, co w bezpośredni sposób przyczyniło się do uratowania życia mężczyzny.