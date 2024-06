Lubliniec. Okrągły jubileusz! Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu ma już 50 lat

„Lubię wracać tam gdzie byłam już….” Wszyscy lubimy wracać do miejsc, w których byliśmy... Dzisiaj wracamy do miejsca, które ma swoją historię! 50 lat!” - z ogromnym wzruszeniem rozpoczęła swoje przemówienie Jolanta Kardas dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu.

Następnie goście zaproszeni zostali w niezwykłą podróż w czasie, podczas której przypomniano początki szkoły i jej najnowsze dzieje. Prezentowane wydarzenia i zdjęcia przybliżyły uczestnikom historię pięćdziesięciu lat istnienia Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu. Były nawiązania do minionych lat; była zaduma i nostalgia, ale też duma i radość.

- Spotkania jubileuszowe są zawsze dobrą okazją do refleksji nad dotychczasowymi osiągnięciami i planowanymi działaniami. Jest to czas, kiedy pamięcią wraca się do tych wszystkich, których praca i zaangażowanie tworzyły dorobek szkoły. Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować dyrektorom szkoły: obecnej Pani dyrektor Jolancie Kardas i poprzednim dyrektorom: Hubertowi Kubosiowi i Alfredowi Prządle – mówił podczas uroczystości starosta Joachim Smyła. - Przez 50 lat szkoła zmieniła swój wygląd, dobudowano m.in. nowe skrzydło, powstało boisko sportowe. Unowocześniono metody nauki, uczniowie korzystają z komputerów i nowoczesnych pracowni, ale nadal jednak najważniejszy jest tu Człowiek. Kadra pedagogiczna dba o to, żeby każdy uczeń uwierzył w swoje siły, nie bał się marzyć i dążyć do realizacji tych marzeń. Za to dziękuję! – kontynuował swoją wypowiedź starosta.