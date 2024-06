XXIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom w lublinieckiej bibliotece

Hasło tegorocznej edycji nawiązywało do książki Katarzyny Rygiel „Porozmawiajmy o sztuce, Tygrysie”, która zdobyła Grand Prix VI Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren. Lubiteka gościła uczniów klas pierwszych z lublinieckich szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II, Szkoły Podstawowej nr 4 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty oraz Katolickiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. św. Edyty Stein. Przez te dni biblioteka tętniła życiem i radością dzieci, które miały okazję wziąć udział w niesamowitych literackich przygodach. Podczas spotkań dzieciom towarzyszył wyjątkowy gość – Tygrys, bohater tegorocznej akcji. Dzieci były zachwycone jego obecnością i z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły w przygotowanych dla nich atrakcjach. W ramach interaktywnej zabawy, maluchy szukały kopert z postaciami z książek oraz odpowiadały na pytania dotyczące znanych im bohaterów z literatury i bajek. Jednym z głównych punktów programu było głośne czytanie książki „Jak Ancymonek został Ancymonem”. Dzieci słuchały jej z zapartym tchem, a następnie chętnie dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i brały aktywny udział w dyskusji. To było wyjątkowe doświadczenie, które na długo pozostanie w ich pamięci. Nie zabrakło również kreatywnych warsztatów, podczas których dzieci wykonywały zakładki w kształcie tygrysków oraz tworzyły własną bajkę przy pomocy koła fortuny. Te aktywności nie tylko bawiły, ale i rozwijały wyobraźnię oraz kreatywność młodych uczestników.

Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania Dzieciom to doskonała okazja do podkreślenia, jak ważne są książki w rozwoju intelektualnym i emocjonalnym dzieci.

- Nasza biblioteka, poprzez swoje działania, starała się pokazać, że czytanie to nie tylko nauka, ale także ogromna przyjemność i zabawa. Dzięki wspólnym czytaniom dzieci mogły doświadczyć magii literatury i zrozumieć, jak wiele radości może przynieść obcowanie z książkami. W tegorocznym czytelniczym maratonie wzięło udział aż 108 małych uczestników! Były to dni pełne literackich przygód, wrażeń i uśmiechów. Jesteśmy dumni, że mogliśmy wziąć udział w kampanii Fundacji ABC XXI "Cała Polska czyta dzieciom”, promującej czytelnictwo wśród najmłodszych. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tej akcji! Już teraz nie możemy się doczekać kolejnej edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Głośnego Czytania Dzieciom. Mamy nadzieję, że przyszły rok przyniesie jeszcze więcej literackich przygód i niezapomnianych chwil z książkami. Do zobaczenia za rok! - mówi Katarzyna Lubosz, Instruktor MPBP Lubliniec.