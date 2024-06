Przegląd prasy z tygodnia 23.06.2024. Co działo się w Lublińcu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Za ponad 2 tygodnie finalistki Miss Polski 2024 staną na scenie podczas Gali Finałowej Miss Polski 2024.

W ostatni czasie w powiecie lublinieckim doszło do serii powtarzających się kolizji drogowych, które wydarzyły się pomimo ładnej pogoda. Tylko w weekend doszło do 10 kolizji drogowych, dwie z nich poważnie wyglądające zakończyły się wjazdem samochodów do rowu. Mimo sprzyjających warunków atmosferycznych nadal dochodzi do zdarzeń drogowych .

Podczas prac ziemnych przy budowie drogi w Lublińcu drogowcy napotkali niewybuchy z czasów II wojny światowej. Miejsce zostało odseparowane od ludzi.