Zapomniane fortyfikacje w Woźnikach zostaną odrestaurowane i udostępnione turystom

Jak informuje gmina Woźniki, zanim to jednak nastąpi obiekt czeka jeszcze wiele prac związanych z odrestaurowaniem, tak by przybliżyć jego autentyczność i historyczną wartość.

Dla miłośników historii i militariów będzie to bez wątpienia ciekawie miejsce na mapie turystycznych atrakcji. Zwiedzający będą mieli okazję zobaczyć, jak wyglądało życie żołnierzy oraz jakie techniki obronne stosowano w okresie II wojny światowej.

- Jest on bardzo dobrze zachowany, nie został uszkodzony i bez wątpienia jest to obiekt typu Ringstand Bauform 58c – mówi Waldemar Sykosz.

Waldemar Sykosz, członek stowarzyszenia Pro Fortalicium, zrzeszającego m.in. osoby zainteresowane historią fortyfikacji i wojskowości, podejrzewał, że jest to obiekt bojowy wybudowany przez Niemców w 1944 roku. Prace związane z jego odsłonięciem potwierdziły jego przypuszczenia.

Zabytkowy obiekt, pochodzący z okresu II wojny światowej, stanowi świadectwo burzliwej historii naszego regionu. Najprawdopodobniej zasypano i zabetonowano go w połowie XX wieku.

Do momentu odpowiedniego zabezpieczenia i udostępnienia tego obiektu gmina Woźniki prosi o respektowanie zakazu wstępu na teren objęty pracami remontowymi.

II wojna światowa w Woźnikach

Atak wojsk niemieckich na Polskę we wrześniu 1939 roku przyniósł agresorom błyskawiczne sukcesy. Tereny województwa śląskiego zostały zajęte w ciągu kilku dni. Nie oznacza to jednak, że obyło się bez walk - można przytoczyć piękne przykłady heroicznego oporu ludności wielu śląskich miast; doszło także do zaciętych bitew regularnych jednostek wojskowych. Ówczesnej granicy państwa na odcinku pomiędzy Tarnowskimi Górami i Częstochową broniło północne skrzydło Armii Kraków – rejon Częstochowy obsadziła 7. Dywizja Piechoty, z którą od północy sąsiadowała Wileńska Brygada Kawalerii (w składzie Armii „Łódź”), a od południa – Krakowska Brygada Kawalerii. Naprzeciw nich znajdowały się liczniejsze i lepiej uzbrojone jednostki niemieckiej 10. Armii.