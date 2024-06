Nowa strażnica OSP w Solarni wraz ze świetlicą już otwarte!

Aktu poświęcenia nowopowstałego obiektu dokonał ks. prałat Antoni Zając - Kapelan Powiatowy Strażaków powiatu lublinieckiego, modląc się o bezpieczeństwo i pomyślność wszystkich strażaków oraz ich rodzin, a do uroczystego przecięcia wstęgi oraz otwarcia remizy zostali zaproszeni: Przemysław Witek - poseł na Sejm RP, Dawid Smol - przedstawiciel posła na Sejm RP Andrzeja Gawrona, st. bryg. Janusz Bula - Komendant Powiatowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu, Joanna Wons-Kleta - wójt Gminy Pawonków, dh Krzysztof Strzoda - prezes ZOSP RP w Lublińcu oraz Iwona Pawełka-Lewandowska - przewodnicząca Rady Gminy w Pawonkowie.

Nowa strażnica nie tylko zapewni strażakom odpowiednie warunki do pracy, ale także stanie się miejscem spotkań i szkoleń.

Jak przekonują strażacy z OSP Solarnia, to był długi i trudny proces, ale dzięki determinacji, zaangażowaniu i wsparciu lokalnej społeczności udało się spełnić marzenie tutejszej jednostki.

Podczas uroczystości, decyzją Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lublińcu dh Jan Nowacki został uhonorowany Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa Powiatu Lublinieckiego za jego wyjątkowe zasługi, odwagę oraz wieloletnią służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

W trakcie uroczystości uczczono minutą ciszy zmarłego wieloletniego byłego Prezesa OSP Solarnia ś.p. druha Eugeniusza Jurczyszyna.

Podczas uroczystego apelu nastąpił wyjątkowy moment pasowania i ślubowania młodych adeptów pożarnictwa na członków MDP OSP Solarnia. To był dla nich ważny krok na ich drodze do stania się pełnoprawnymi strażakami, gotowymi do służby i ochrony naszej społeczności.

W tym ważnym dla OSP Solarnia dniu obecne były poczty sztandarowe, prezesi i naczelnicy jednostek OSP Gminy Pawonków: OSP Kośmidry, OSP Pawonków, OSP Koszwice, OSP Łagiewniki Małe, OSP Draliny, OSP KSRG Łagiewniki Wielkie oraz OSP KSRG Gwoździany, a także strażacy z zaprzyjaźnionych jednostek: OSP KSRG Potępa GPR - Wicemistrz Polski, Grupa Poszukiwawczo Ratownicza OSP Orzech, Ochotnicza Straż Pożarna Cieszowa, czy Ochotnicza Straż Pożarna we Mstowie. W uroczystościach brali udział także przedstawiciele władz samorządowych, Zarządu Gminnego oraz Powiatowego ZOSP RP, KP PSP na czele z Komendantem Powiatowym PSP, służb mundurowych, Policja Lubliniec, Zakład Karny w Herbach, Koło Gospodyń Wiejskich Leśny Zakątek w Solarni, a także Sołectwa Solarnia.