Firma Elhand Transformatory z Lublińca podpisała kontrakt na dostawę transformatorów do fregat Miecznik

Wyzwania projektowe

Jakość i technologia godna partnera

Projekt ten bazuje na wykorzystaniu doświadczenia zdobytego we współpracy z międzynarodowymi firmami z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz USA, które od lat uczestniczą w budowie okrętów wojennych. Udział Elhand w realizacji programu Miecznik to dowód na to, że krajowi producenci i dostawcy, jak Elhand, potrafią odnaleźć się w pierwszej lidze partnerów sektora obronnego – dodaje Adam Matera.

O programie Miecznik

Stępkę pod pierwszy z trzech okrętów wojennych programu Miecznik położono 31 stycznia 2024 roku w gdyńskiej Stoczni Wojennej. ORP Wicher to pierwsza z trzech fregat przewidzianych w programie MIECZNIK. Stocznia Wojenna wyprodukuje jeszcze ORP Burza i ORP Huragan. Będą to jednostki uniwersalne – zdolne do likwidowania celów podwodnych, jak i powietrznych. Do ich podstawowych zadań należeć będzie zabezpieczanie statków żeglugowych oraz infrastruktury energetycznej.