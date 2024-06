Prasówka tygodniowa z 9.06.2024 w Lublińcu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lublińcu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Działający od 2018 roku zespół AllDęte otrzymał wyjątkowe zaproszenie na najstarszy polonijny festiwal w USA. Zespół wystąpi dwukrotnie – 31 sierpnia i 2 września - w Chicago podczas festiwalu Taste of Polonia, organizowanego od ponad 40 lat przez Copernicus Center.

We wtorek 28 maja w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kochcicach zorganizowano wydarzenie pn.: „Dzień Śląski”.

INWESTYCJE. Centrum rekreacyjne w Lublińcu zostało otwarte dla mieszkańców. Jakie są tu ceny i godziny otwarcia? Sprawdź!

Takiego wydarzenia w Galerii Jurajskiej jeszcze nie było. W czwartek 6 czerwca do centrum handlowego zawitały najważniejsze służby mundurowe z Częstochowy i okolic. Wszystko za sprawą organizowanego po raz piąty w mieście Pikniku Służb Mundurowych „Razem w szyku”.

Najzabawniejsze plakaty wyborcze! Kampania to zazwyczaj kopalnia śmiesznych haseł i plakatów! W tłumie kandydatów politycy próbują się wykazać nadzwyczajną kreatywnością... wszak trzeba zaistnieć i przykuć uwagę w "tłumie" innych plakatów na słupach czy płotach. Chwytliwe hasło, zabawne zdjęcie, humorystyczna grafika... Los bywa przewrotny, czasami kombinacja nazwisk na plakatach, również potrafi rozbawić! Zobaczcie sami, na co kandydaci do Parlamentu Europejskiego wpadli w tym roku!