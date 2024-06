Lubliniec. Centrum Zdrowia Psychicznego już dostępne dla wszystkich potrzebujących pomocy

Jakie są założenia Centrum Zdrowia Psychicznego w Lublińcu? O tym mówiła dyrektor WSN – Beata Musialik.

- Po wielu miesiącach intensywnej pracy od 1 maja udało nam się uruchomić Centrum Zdrowia Psychicznego, które funkcjonuje w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jest to niewątpliwie wielkie osiągnięcie, którego głównym założeniem jest objęcie opieką psychiatryczną mieszkańców powiatu lublinieckiego, myszkowskiego i kłobuckiego. To miejsce, w którym można otrzymać bezpłatne wsparcie przez całą dobę. Bez skierowania, bez zapisywania się na wizytę. Pomoc dostosowana jest do potrzeb zdrowotnych pacjentów – mówiła Beata Musialik, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. E. Cyrana w Lublińcu.

Centrum ma na celu zapewnić osobom z zaburzeniami psychicznymi skoordynowanej, kompleksowej i wielostronnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy, w taki sposób, aby ograniczyć rozmiary i negatywne skutki hospitalizacji, a także uruchomić inicjatywy i zasoby lokalnej społeczności i przeciwdziałać stygmatyzacji, wykluczeniu osób chorych psychicznie, a także zapewnić im opiekę i pomoc niezbędną do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.