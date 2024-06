Lubliniec. Wakacyjne rytmy czyli letni koncert Gospelsów

Gospelsi to zespół działający przy Miejskim Domu Kultury w Lublińcu od 2016 roku. Inicjatorami powstania grupy był Artur Tekieli, aranżer i kompozytor oraz Karolina Wieczorek, instruktor wokalna. Zespół składa się z pasjonatów śpiewania i dobrych relacji.

Pozytywnych wibracji nie zabrakło i w to niedzielne popołudnie! Niesamowite było wykonanie przez Zespół piosenki ,,Krąg życia’’ pochodzącej ze ścieżki dźwiękowej animacji ,,Król Lew’’. Wspaniale było pokołysać się także przy dźwiękach ,,Blame It on the Boogie’’ grupy The Jacksons. Nie zabrakło również takich utworów jak ,,Natural woman'' czy ,,Everywhere that I go'’. Na zakończenie usłyszeliśmy przebojowe ,,Lavitating’’ oraz ,,Cought up’’. Grupa podczas koncertu zrobiła mały quiz dla publiczności z drobnymi niespodziankami.

O akompaniament podczas występu zadbali Artur Tekieli na pianinie oraz na gitarze Damian Surow. Wokalnie zespół przygotowały Edyta Krętkowska oraz Karolina Wieczorek.