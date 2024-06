Lubliniec. Śledztwo w sprawie tragicznego utonięcia 9-latki w Glinicy. Czy to wynik zaniedbania?

- Starajmy się, szczególnie to apel do rodziców, patrzeć się na swoje dzieci. Co robią. Mimo, że ratownicy są na przykład w pobliżu. Ratownicy też nie w każdej chwili i nie w każdy kąt patrzą. Dlatego zwróćmy uwagę na dzieci. Dla niewprawnej osoby zauważenie tonącego nie jest łatwe, tym bardziej, że dzieci lubią bawić się w to, że toną. Nie powinno się tego robić, bo to wywołuje potem zobojętnienie u pozostałych ludzi, którzy chcieliby zareagować, ale jeśli raz czy dwa spotkają się z czymś takim, to przestają reagować - mówi Krzysztof Zbrojkiewicz, prezes Regionalnego WOPR w Częstochowie.