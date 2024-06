Herby Party 2024. Największa impreza plenerowa w gminie przyciągnęła mieszkańców!

Podczas wydarzenia obecna była także Mała Akademia Rakowa wraz z trenerami, którzy zachęcali dzieci do udziału w pokazowych treningach. Ponadto na najmłodszych czekała strefa atrakcji: mała i duża zjeżdżalnia, ściana wspinaczkowa oraz czterostanowiskowe euro bungee oraz stoika z zabawkami.

Na stoiskach rękodzielniczych każdy dorosły mógł znaleźć coś dla siebie. O podniebienia przybyłych zadbały stoiska gastronomiczne.

Wśród sponsorów, którzy wsparli pomocą finansową oraz rzeczową całe przedsięwzięcie znaleźli się: LP BUD Leszek Paruzel, Spółka jawna Skup złomu i surowców wtórnych; Masarnia Borowe, Jerzy i Bożena Pluta Spółka Jawna, Wędliny z tradycją; SAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Herby; KM BUD Firma Budowlana Herby; CZECH Wytwórnia Oklein eksport- Import. Marek Gleba, Herby; SHAKE PRESTIGE Sieć Sklepów z napojami: Herby, Koszęcin, Blachownia, Wieluń, Pyskowice Lubliniec; SPIDERNET Karol Janik, Internet Telewizja, Telefon; Butik MODNA TY Aneta Biskupek Herby; Salon kosmetyczny Time For You Justyna Płaza Lisów; KBK Beata i Krzysztof Kubiak Spółka Jawna Herby Polski producent galanterii metalowej i wyrobów z tworzyw sztucznych; Engel Group Polska Rafał Bula, Herby, Wykonawca instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych; HERMEX Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi Adam Czech Blachownia, Skup złomu i surowców wtórnych; LAMELE OUTLET, Lamele ścienne 3D Lubliniec; Brukarstwo Mateusz Gołąbek Dębowa Góra; GAMA BHP Hurtownia BHP i sklep BHP Herby; Firma Zamiast kwiatka Joanna Bula; Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie; Piekarnia Cukiernia Łubowski Lubliniec; Klub sportowy Raków Częstochowa; KING Agencja Public Relations Częstochowa; Salon Kosmetyczny Marta Porc Herby; PROFI PROJEKT Mateusz Bula, Kalina Biuro projektów; POWER MUSIC CLUB Włoszczowa; Przychodnia Weterynaryjna NEKOVET w Herbach; Gmina Herby; Zakłady Mięsne Aleksandria; Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Johny Trans” Janusz Mirowski Lisów, Firma Transportowa; Restauracja Ceglany Dom Herby; JOKER- HERBY Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Producent przetworów mięsnych, warzywnych i warzywno-mięsnych; HUCZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa w Boronowie, Budowa dróg; Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „EL -MAR Spółka cywilna Danuta i Marek Tokarz Instalacje Elektryczne; KOSPAN spółka z ograniczona odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa w Ciasnej, Panele ścienne, listwy, lamele, przemysł meblowy; Firma Handlowo – usługowa MM Maria Skałuba Restauracja Herbska; Piekarnia GS Samopomoc Chłopska Herby; Sklep ogólnospożywczy „U Andrzeja i Doroty” Andrzej Nowak Herby; Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe DOMAX Arkadiusz Mika Boronów, Roboty drogowe i ogólnobudowlane; Biuro Ubezpieczeń Jacek Rubik, Herby; Firma AT BIT Tomasz Barczyk Koziegłowy IT i telekomunikacja, Usługi IT, serwis i naprawa sprzętu IT; AUTO PEP Piotr Prandzioch Kochanowice; Sklep RTV AGD Herby ARES; FIRMA TRANSPORTOWA ROMAN KLAMA HERBY; Butik BE CLASSY BOUTIQUE Sonia Barwicka Herby; AKADEMIA MOŻLIWOŚCI CENTRUM EKOLOGICZNO-EDUKACYJNE KARINA SMOL CZAJA HADRA; Agencja Ochrony STYX Piotr Kochański Częstochowa; GP Krzysztof Pilarz, Herby; Firma PACHBUD Mariusz Pach, Herby, Usługi Budowlane; Pajęczyna Przedsiębiorstwo handlowo usługowe Gazy Techniczne Skup złomu Blachownia; H20 Instalacje Marcin Jagielski , Herby Hurtownia artykułów metalowych; ART- TECH Usługi sprzętem Marcin Biskupek Kalina.

Wydarzenie pomogli zorganizować strażacy z OSP Hadra, OSP Chwostek i wolontariusze.