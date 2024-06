I Ogólnopolski Miting Pływacki z okazji Jubileuszu 10-lecia Pływackiego Klubu Sportowego „ORKA” Herby

Podczas Mitingu zawodnicy rywalizowali ze sobą z zachowaniem zasad fair play. Było wiele emocji i wzruszeń. Licznie zgromadzona publiczność dopingowała pływaków, którzy bili swoje rekordy i ustanawiali „życiówki”. Zawodnicy, którzy zameldowali się na podium otrzymali pamiątkowy jubileuszowy medal oraz dyplom. Wyłonione zostały również 3 najlepsze drużyny w I i II bloku, które otrzymały pamiątkowe puchary ufundowane przez starostę lublinieckiego Joachima Smyłę.

Chcąc uczcić tak ważne dla naszego Klubu wydarzenie jakim jest 10-lecie istnienia, spośród Klubowiczów „ORKI” wyłonieni zostali najlepsi Zawodnicy z każdego rocznika za dwa starty, którzy otrzymali nagrody w postaci plecaków – również zakupione z funduszy Starostwa Lublinieckiego, statuetki ufundowane przez wójt gminy Herby, a także inne gadżety kupione przez sponsorów wydarzenia.

Po I i po II bloku startów odbyło się losowanie nagród wśród wszystkich sportowców biorących udział w zawodach. Pula nagród do rozlosowania miała wartość 11000 zł. Można było wzbogacić się m.in. o deskę do pływania, profesjonalne okulary, bidony, ręczniki, koszulki, kubki termiczne, Vouchery do sklepu 3Waters