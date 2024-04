IX Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki - Otyliada 2024

Organizatorem wydarzenia na krytej pływalni w Herbach było Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Pływacki Klub Sportowy „ORKA” Herby przy współudziale Starostwa Powiatowego w Lublińcu oraz wójta Gminy Herby.

W tym roku o rekordy walczyło 1316 uczestników w całej Polsce. Rywalizację zakończono o godz. 6.00 17 marca br. W tegorocznej edycji wystartowało 51 zawodników. Zwycięzcą została Iwona Karon Barwinska, która w ciągu 12 godzin przepłynęła 32600m, II miejsce zajęła Iga Habrajska przepływając 25550m, natomiast III miejsce zajął Maciej Kawalec, który uzyskał wynik 24700m. Łącznie w Herbach zawodnicy przepłynęli 449,55 km.

Najmłodszą uczestniczką tegorocznej Otyliady była 10-letnia Marcelina Rozbicka, która pokonała dystans 1500m, a najmłodszym uczestnikiem 9-letni Ignacy Zych, zawodnik Pływackiego Klubu Sportowego „ORKA” Herby, który przepłynął 5000m.

Najlepszą zawodniczką do 14 roku życia została Paulina Pasoń, która pokonała dystans 20000m, co dało zawodniczce Pływackiego Klubu Sportowego „ORKA” Herby w ogólnej klasyfikacji zawodów 5 miejsce, a najlepszym zawodnikiem do 14 roku życia został Maciej Kawalec – również zawodnik Klubu „ORKA”, natomiast najstarszym zawodnikiem był Krzysztof Miara. Głównym Sędzią zawodów był Tomasz Rybak.