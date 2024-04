Przegląd tygodnia z 21.04.2024 w Lublińcu. Najważniejsze wydarzenia od 14.04 do 20.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Policja w Lublińcu! Dobrze jest wiedzieć, który dzielnicowy przypisany jest do twojego osiedla, ulicy... Ta informacja jest bardzo ważna i może okazać się niesłychanie pomocna w kryzysowych chwilach. Nie zwlekaj i już teraz sprawdź wykaz ulic z miasta Lubliniec.

Tygodniowa prasówka 21.04.2024: 14.04-20.04.2024 Lubliniec: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lublińcu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Puchar Polski w Dogtrekkingu, który odbył się 13 kwietnia w Lublińcu, zgromadził rekordową liczbę uczestników. Na trzech trasach o długości 6 km, 15 km i 25 km wystartowało łącznie 400 osób. Wśród nich były osoby w różnym wieku - od 7-miesięcznego malucha do 70-letniego seniora. To pokazuje, że dogtrekking to sport dla każdego, niezależnie od wieku.