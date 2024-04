Lubliniec: Za nami Puchar Polski w Dogtrekkingu! 400 uczestników, 3 trasy i niezapomniane emocje. Zobacz ZDJĘCIA Piotr Ciastek

Puchar Polski w Dogtrekkingu, który odbył się 13 kwietnia w Lublińcu, zgromadził rekordową liczbę uczestników. Na trzech trasach o długości 6 km, 15 km i 25 km wystartowało łącznie 400 osób. Wśród nich były osoby w różnym wieku - od 7-miesięcznego malucha do 70-letniego seniora. To pokazuje, że dogtrekking to sport dla każdego, niezależnie od wieku.