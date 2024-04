Dzień Ziemi w Lublińcu. Najmłodsi ekolodzy ruszyli w miasto!

Dzień Ziemi to coroczne święto obchodzone 22 kwietnia, mające na celu zwrócenie uwagi na ekologiczne problemy naszej planety oraz zagrożenia związane z zanieczyszczaniem środowiska przez człowieka.

Urząd Miejski w Lublińcu również włączył się w tegoroczne obchody Dnia Ziemi. Wydział Komunalny Urzędu Miejskiego wraz z firmą Sibelco Green Solutions Poland S.A. przygotował proekologiczną akcję sprzątania dawnego boiska „Unii” oraz okolicznego parku, zakończoną wspólnym posadzeniem drzewka. W wydarzeniu udział wzięli uczniowie klas II i III z lublinieckich szkół podstawowych. Za zaangażowanie dzieci otrzymały upominki oraz mogły zobaczyć spektakl ekologiczny pt. „Dusza lasu”. Dzień Ziemi to największe międzynarodowe święto ekologiczne. Powstało ponad 50 lat temu, aby uświadamiać, jak ważną kwestią jest ochrona środowiska. W Polsce Dzień Ziemi jest organizowany od 1991 roku. Bez wątpienia skłania on do refleksji nad dewastacją środowiska, a także do konkretnych działań, które możemy podjąć, aby zadbać o naszą planetę na co dzień. Z tej okazji przypominamy, co można zrobić dla Ziemi, jak można dbać o naszą planetę.

Planeta kontra tworzywa sztuczne

To hasło tegorocznej edycji Dnia Ziemi. Earthday.org żąda zmniejszenia produkcji WSZYSTKICH tworzyw sztucznych o 60% do 2040 r. Jednak każdy z nas może przyczynić się zbliżenia się do tego celu, poprzez zmniejszenie korzystania z tworzyw sztucznych w naszym codziennym życiu.

Chyba większość z nas słysząc hasło „tworzywa sztuczne” myśli odruchowo „plastik”. W Światowym Dniu Ziemi przyjrzyjmy się jak kształtuje się lesistość na świecie: ogólna powierzchnia lasów świata wynosi około 3 999 134 tys. ha

powierzchnia lasów w Polsce stanowi 0,23% powierzchni lasów świata i ok 6% powierzchni lasów Unii Europejskiej

przeciętna lesistości świata to 30,6%

lesistości Europy (bez Rosji) to 32,2%

lesistość Polski to 30,8% (dane pochodzą z BDL-u)

Statystyczny Polak rocznie sięga po ponad 400 opakowań foliowych. Co się z nimi później dzieje? Wiele z nich niestety trafia do środowiska naturalnego. Z raportu Programu Środowiskowego ONZ wynika, że do 2050 roku w oceanach będzie więcej plastiku niż ryb. Dlatego tak ważna jest edukacja i działanie! Foliówka porzucona w lesie, na ulicy rozkłada się od 100 do 500 lat. Wnika w glebę i przenika do wód podziemnych. Staje się cichym trucicielem nas wszystkich przez wiele lat. To już nie tylko problem estetyczny. Często zużyte plastikowe torby są wywożone do lasów, stanowiąc pułapki dla drobnych zwierząt. Wabią je resztki pokarmów i napoi. Lasy Państwowe wkładają ogromny wysiłek w usuwanie śmieci z lasów. Każdego roku ich uprzątnięcie kosztuje kilkanaście milionów złotych. W ostatnich latach na ten cel wydawane jest ok. 20 mln zł. Co roku z lasów wywozi się średnio 100 tys. m3 śmieci.

Niestety tylko 8 proc. używanego przez nas plastiku jest poddawane recyklingowi. A niestety problem plastiku stale rośnie. Rocznie na świecie porzucamy od 500 mld do jednego biliona reklamówek. Te, które trafiają w ciągu roku na polskie wysypiska, ważą ok. 55 tysięcy ton. Niestety większość z nich nie jest poddawana recyklingowi. Zamiast tego jest porzucana, a duża część tej masy trafia do wód. Następstwem jest stopniowe rozdrabnianie plastiku aż do formy tzw. mikroplastiku, który jest tak powszechny, że znajduje się już nawet w naszym jedzeniu. Dosłownie jemy plastik, który wcześniej wyrzuciliśmy. Co proponuje Earthday.org, by zmniejszyć produkcję tworzyw sztucznych o 40% do 2040 roku: podnoszenie świadomości społecznej na temat szkodliwości tworzyw sztucznych dla zdrowia ludzi i różnorodności biologicznej oraz położenie nacisku na przejrzystość badań;

stopniowe wycofywanie pojedynczych tworzyw sztucznych do 2030 r. i włączenie tych zobowiązań do Światowego Traktatu Narodów Zjednoczonych dotyczącego zanieczyszczeń tworzywami sztucznymi w 2024 r.;

wspieranie polityki mającej na celu zwalczanie wpływu „szybkiej mody” na środowisko, która opiera się na stosowaniu materiałów syntetycznych wykonanych z tworzyw sztucznych, takich jak poliester i nylon;

wezwanie do inwestowania w innowacyjne technologie mające na celu znalezienie zrównoważonych alternatyw dla tworzyw sztucznych, powstających z ropy i toksycznych chemikaliów;

