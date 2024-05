Maj 2024 w Lublińcu: Przegląd najważniejszych wydarzeń kwietnia 2024

Za nami półfinał Miss Polonia 2024! 3 kwietnia 2024 roku to data, która na długo zapadnie w pamięci ponad setce dziewczyn. W tym dniu w Warszawie odbył się Półfinał konkursu Miss Polonia 2024, który świętuje swoje 95-lecie. Ponad 100 kandydatek z całego kraju stawiło czoła rywalizacji o tytuł finalistki. Zobacz zdjęcia...

MEMY! 20 kwietnia obchodziliśmy Dzień Doceniania Męża. Jest to doskonała okazja, aby wyrazić swoją wdzięczność i miłość do swojego ukochanego małżonka. Internauci już śmieszkują z typowych mężów Januszy i tworzą zabawne memy. Zobacz najlepsze z nich!

NIERUCHOMOŚCI. Planujesz przeprowadzkę na wieś w woj. śląskim, w pięknym otoczeniu przyrody? Za oknem las, łąki, a może góry... ? W galerii publikujemy zestawienie 10 jednych z NAJTAŃSZYCH ofert takich nieruchomości z terenu woj. śląskiego. Jak się okazuje, najtańsze domy z działką są już za ok. 49 tys. złotych, z czego najdroższy kosztuje... 146 tys. złotych! Zobacz te oferty.

Rada Krajowa PO zatwierdziła w środę listy KO do PE. Są na nich szefowie MSWiA Marcin Kierwiński, MAP Borys Budka ze Śląska oraz MKiDN Bartłomiej Sienkiewicz. Znamy też szczegółową listę kandydatów z okręgu 11 obejmującego województwo śląskie. Kto się na niej znalazł oprócz Borysa Budki?

Dzień Ziemi to coroczne święto obchodzone 22 kwietnia, mające na celu zwrócenie uwagi na ekologiczne problemy naszej planety oraz zagrożenia związane z zanieczyszczaniem środowiska przez człowieka.

Wielkimi krokami zbliża się długi weekend majowy. Z tej okazji lublinieckie Kino ,,Karolinka’’ zaprasza na przygotowane seanse. W repertuarze znajdziemy filmy takie jak: ,,Oppenheimer’’, ,,Biedne istoty’’, ,,Strefa interesów’’, czy animacja ,,Chłopiec i czapla’’, które zostały nagrodzone podczas tegorocznej gali rozdania Oscarów. Jest to zatem nie lada gratka dla miłośników X-muzy!

Policja w Lublińcu! Dobrze jest wiedzieć, który dzielnicowy przypisany jest do twojego osiedla, ulicy... Ta informacja jest bardzo ważna i może okazać się niesłychanie pomocna w kryzysowych chwilach. Nie zwlekaj i już teraz sprawdź wykaz ulic z miasta Lubliniec.

Puchar Polski w Dogtrekkingu, który odbył się 13 kwietnia w Lublińcu, zgromadził rekordową liczbę uczestników. Na trzech trasach o długości 6 km, 15 km i 25 km wystartowało łącznie 400 osób. Wśród nich były osoby w różnym wieku - od 7-miesięcznego malucha do 70-letniego seniora. To pokazuje, że dogtrekking to sport dla każdego, niezależnie od wieku.