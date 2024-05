Lubliniec. Na rynku stanie „Escape van”. Komu i jak szybko uda się z niego wydostać?

„Escape van” to nowatorski projekt profilaktyczno-edukacyjny mający na celu przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz podnoszenie świadomości wśród społeczeństwa w tym zakresie.

Organizatorami projektu są: holenderska Policja wspólnie z Ambasadą Królestwa Niderlandów w Polsce, Uniwersytet Wrocławski oraz polska Policja.

Realizację projektu w naszym mieście, zainicjowanego przez radną Rady Powiatu w Lublińcu Annę Jonczyk-Drzymałę, koordynuje Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu. Współorganizatorem wydarzenia jest Miasto Lubliniec.

„Escape van” będzie dostępny dla mieszkańców Lublińca w dniu 20 maja 2024 r. od godz. 15.00 do 18.00. W projekcie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 lat. Wejścia planowane są co 20 minut dla grup 6-osobowych. Tak jak w przypadku formuły escape roomu, zadaniem uczestników jest znalezienie drogi wyjścia z pomieszczenia dzięki rozwiązaniu tematycznych zagadek, tworzących w swojej sekwencji historię osób, które zostają ofiarami handlu ludźmi.

Handel ludźmi to przestępstwo o globalnej skali. Jest trzecim pod względem dochodów nielegalnym biznesem (po handlu bronią i narkotykami). Polska jest jednocześnie krajem pochodzenia, krajem tranzytowym oraz krajem docelowym dla ofiar tego procederu. Handel ludźmi stanowi współczesną formę niewolnictwa. Obecnie najczęstszą formą handlu ludźmi jest wykorzystanie do pracy przymusowej, drugą z kolei jest zmuszanie do pracy w seksbiznesie.