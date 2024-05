Lubliniec. Dni Otwarte Sekcji MDK rozpoczęte! Co jeszcze w programie?

W Miejskim Domu Kultury oprócz wielu ciekawych wydarzeń, które odbywają się stale i przyciągają sporą ilość zainteresowanych, ważną częścią działalności instytucji jest edukacja artystyczna. To tutaj w murach MDK, pod okiem instruktorów dzieci i młodzież mogą rozwijać swój talent i pasje. Często potrzeba ogromu ciężkiej pracy oraz dużego zaangażowania, ale efekty cieszą potem zarówno uczestników, jak i instruktorów oraz pracowników MDK. Dzieci i młodzież z powodzeniem reprezentują Miejski Dom Kultury w wielu konkursach. Osiągnięte sukcesy motywują do dalszego działania.

- Zapraszamy wszystkich, którzy chcą poobserwować co dzieje się w naszym MDKu, jak spędzany jest tutaj czas i jak wiele radości daje bycie członkiem sekcji. Dni Otwarte Sekcji to wyjątkowe wydarzenie, podczas którego rodzice uczestników na pewno z chęcią zobaczą jak ich pociechy rozwijają swoje talenty. Będzie to również szansa poznania instruktora i jego pracy dla wszystkich tych, którzy planują zapisać się na zajęcia od września. Zapraszamy zatem nie tylko rodziców, których dzieci są już uczestnikami sekcji, ale także tych, którzy razem z pociechą chcą zobaczyć jak to wszystko wygląda od kuchni. Na niektórych zajęciach oprócz obserwacji, będzie można także bezpośrednio wziąć udział i spróbować swoich sił. Aby to zrobić należy przynieść ze sobą obuwie zmienne - przekonują w MDK Lubliniec.