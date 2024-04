W Lublińcu powstaje nowy PSZOK. Prace powoli dobiegają końca

Nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych powstaje przy ul. Spokojnej na terenie Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych i ma istotne znaczenie dla Lublińca. Wkrótce zakończą się prace budowlane, a mieszkańcy będą mogli korzystać z PSZOKU. Czy opłata za śmieci spadnie? Raczej nie, mówią władze Lublińca, ale nie powinna wzrosnąć.

PSZOK w Lublińcu wkrótce będzie gotowy, co pozwoli na wywożenie odpadów zbieranych selektywnie na własnych warunkach. Do tej pory miasto było uzależnione od zewnętrznego odbiorcy. - Mam nadzieję, że do końca maja te roboty są zostaną zamknięte. Rozmawiałem z kierownictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska odnośnie możliwości otrzymania dofinansowania, bo taki wniosek został złożony w ubiegłym roku. Jest duża szansa, że na przełomie roku albo w czwartym kwartale, albo w pierwszym kwartale przyszłego roku dostaniemy dofinansowanie, o które się ubiegamy - mówi Edward Maniura, burmistrz Lublińca. To ważna inwestycja z perspektywy miasta, jak i samych mieszkańców. Jak mówi burmistrz, istnieje duże prawdopodobieństwo, że po budowie PSZOK-u ceny za wywóz odpadów nie będą rosły. - To jest bardzo ważna inwestycja z uwagi na fakt, że dzisiaj korzystamy nie ze swojego PSZOK-u, a to oczywiście podnosi w jakimś stopniu cenę opłaty za wywóz odpadów. Chcielibyśmy, żeby to był PSZOK bardzo nowoczesny, ale z drugiej strony, żeby było to wszystko bardzo dobrze kontrolowane. Karta mieszkańca, o której też mówiłem w kampanii wyborczej, będzie również powiązana z PSZOK-iem. Na kartę mieszkańca będzie można właśnie wjechać i oddać odpady te, które nie są zbierane spod domów i w ten sposób będziemy mieli pełną kontrolę. Co zapewne pozwoli na utrzymanie cen i nie podwyższanie ich, bo chcielibyśmy dokonać bardzo głębokiej restrukturyzacji. Już nie wierzę w to, że uda nam się obniżyć cenę, ale żeby utrzymywać na dotychczasowym poziomie - dodaje burmistrz Lublińca.

Koszt robót budowlanych wynosi 2 050 000,00 zł, a wykonawcą inwestycji jest firma STACHU NA DACHU z Wodzisławia Śląskiego.

Zakres prac był ogromny i objął między innymi: rozbiórkę istniejących obiektów, utwardzenie terenu, budowę dwóch wiat na kontenery do składowania odpadów, ogrodzenie terenu, instalację kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, instalację wodociągową,

oświetlenie terenu, kontener socjalny dla obsługi punktu oraz kontenery na odpady. Planowany koniec prac przewidywany jest na maj tego roku.

Czym jest PSZOK?

PSZOK to Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. To tu powinny trafić odpady niebezpieczne, takie jak termomentr rtęciowy czy opakowania po olejach. Zorganizowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi leży po stronie gminy i jest jej obowiązkiem. W ramach tego systemu władze gminy zapewniają nie tylko odbiór śmieci z mieszkań i domów, ale i właśnie utrzymanie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, które mają zapewnić nam możliwość oddania odpadów, które nie nadają się do żadnego z pojemników, które mamy indywidualnie u siebie. Celem PSZOKu jest nie tylko ułatwienie nam życia, ale i zadbanie o to, aby jak najwięcej odpadów było segregowanych i odzyskiwanych. Dzięki PSZOKom maleje ilość śmieci zmieszanych.

Jakie odpady mogę oddać do PSZOKu?

To jakie śmieci można oddawać do PSZOKu, znajdziemy w regulaminie utrzymania czystości i porządku gminy oraz regulaminie PSZOKu. Zakres przyjmowanych odpadów może się więc różnić pomiędzy gminami. Jeśli chcecie dokładnie sprawdzić co i gdzie możecie zawieźć do PSZOKu – szukajcie takich informacji na stronach Waszych Urzedów Miast i Gmin.

Przykładowe rzeczy, które można oddać do PSZOKu: Chemikalia

Stare opony

Odpady po drobnych remontach

Farby i opakowania po nich

Opakowania po olejach spożywczych

Opakowania po środkach ochrony roślin

Rozpuszczlniki i środki ochrony roślin

Odpady zielone

Tusze i tonery

Termometry rtęciowe

Sprzęt agd

Akumulatory i baterie

Przeterminowane leki

Odpady wielkogabarytowe

Do punktów PSZOK przekazujemy więc odpady problemowe i niebezpieczne. Co ważne, PSZOK nie przyjmuje zmieszanych lub zanieczyszczonych odpadów. Przywiezione rzeczy muszą być posegregowane, a jeśli wymaga tego ich rodzaj – umieszczone w pojemnikach. Jeśli nie są dobrze przygotowane, nie kwalifikują się do zbiórki selektywnej.

Czy za wywóz śmieci do PSZOKu muszę zapłacić?

Nie, do PSZOKu możesz oddać odpady w ramach wnoszonej opłaty za zagospodarowanie odpadami. Pamiętajmy jednak, że jak sama nazwa wskazuje do PSZOKu możemy zawieźć tylko odpady komunalne. I to właśnie te odpady są przyjmowane w PSZOKu bezpłatnie, nie oddamy tu odpadów budowlanych czy pochodzących z działalności gospodarczej. Czasem zdarza się, że PSZOKi za opłatą przyjmują i inne odpady, a także stawiają limity nieodpłatnego odbioru, mają też swoje wykluczenia. Warszawski PSZOK nie przyjmuje np. azbestu.