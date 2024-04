Burmistrz Lublińca o planach budowy basenu: "Nie wyobrażam sobie zadłużenia miasta"

Podczas swojego wystąpienia, burmistrz zaznaczył, że bez realnego dofinansowania zewnętrznego, inwestycja nie ma szans na realizację. To oznacza, że plany budowy pływalni zależą od możliwości zdobycia dodatkowych środków. Miasto liczy na odblokowane środki z KPO. Pytanie jednak o termin realizacji takiej inwestycji, bo jak mówią władze centralne w KPO mamy ogromne opóźnienie i niektórych inwestycji nie uda się skończyć na czas, tak by te środki rozliczyć.

- Ja jestem odpowiedzialnym burmistrzem, odpowiedzialnym człowiekiem i sobie nie wyobrażam żeby zadłużyć miasto i potem powiedzieć: odchodzę, a wy się martwcie co dalej - powiedział podczas sesji Rady Miejskiej Edward Maniura.

Budowa pływalni w Lublińcu: Perspektywy dofinansowania

Burmistrz Edward Maniura zasugerował jednak, że budowa długo oczekiwanego obiektu nie musi być zupełnie zaprzepaszczona. Szansy upatruje w zapowiadanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki powrocie do rozdziału środków na inwestycje sportowe. Część dofinansowania ma odbywać się na poziomie wojewódzkim, a część na poziomie krajowym – ma nastąpić to od stycznia 2025 roku.

- Gdyby tak się stało, moglibyśmy liczyć na 60 proc. dofinansowania. Gdybyśmy dołożyli do tego 15 proc. na kwestie związane z nowoczesnymi elementami odnawialnych źródeł energii, to można by było przy dwudziestoprocentowym udziale własnym zrealizować tą inwestycję - wyliczał podczas sesji Edward Maniura, podkreślając, że miasto wciąż dysponuje aktualnym zezwoleniem na budowę i terenem zaplanowanym pod inwestycję.