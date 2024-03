Wybory 2024. Michał Aloszko, kandydat na burmistrza Woźnik bez tajemnic

Michał Aloszko to obecnie urzędujący burmistrz Woźnik. Ma 45 lat i zdecydował się ponownie ubiegać o fotel burmistrza. Oto, co napisał nam o sobie.

Przez ostatnie 5 lat sukcesywnie remontowaliśmy drogi polne w oparciu o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (Lubsza-Kamieńskie Młyny, Sulów-Młynek, ul. Strzebińska w Psarach, ul. Skalna w Ligocie). Służą one nie tylko rolnikom, ale wykorzystywane są również jako trasy rowerowe łączące miejscowości w naszej gminie. Dzięki wzorowej współpracy z Lasami Państwowymi powstał szlak rowerowy między Dyrdami a Woźnikami. Kontynuacja tych działań rozszerzy ofertę turystyczną i zachęci miłośników wycieczek rowerowych do odwiedzenia naszej gminy.

3 listopada 2023 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął dokument „Regionalna Polityka Rowerowa wraz z planem regionalnych tras rowerowych”. Będzie on podstawą do przyznania dofinansowania na rozwój regionalnych tras rowerowych oraz promowanie mobilności rowerowej w województwie.

4. Realizacja zadania w ramach Spółki SIM – Śląsk Północ (budowa osiedla 110 mieszkań) – etap budowlany.

Celem działalności Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej jest budowa mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu dla osób i rodzin nieposiadających własnego mieszkania z opcją dojścia do własności. Spółkę SIM Śląsk Północ powołano 28 lutego 2022 r., a przystąpiły do niej gminy z powiatów lublinieckiego, kłobuckiego, częstochowskiego, tarnogórskiego i gliwickiego. Na terenie Woźnik ma powstać ok. 110 lokali mieszkalnych. Prawdopodobny czas rozpoczęcia budowy przypadnie na 2025 r. ZADANIA DO REALIZACJI W KADENCJI 2024-2029

5. Kontynuacja rewitalizacji terenu po byłym PGR w Woźnikach.

Z myślą o rewitalizacji tego terenu - w uchwalonym w mijającej kadencji nowym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Woźnikach - przeznaczono go na tereny zielone, handel, usługi i rekreację. Zakończyliśmy rewitalizację przestrzeni na Łany Skwerze, przygotowaliśmy projekt przebudowy byłego budynku administracyjnego pod komercyjne usługi wraz ze stworzeniem strefy relaksu z tężnią solankową. Kolejnym etapem będzie zaprojektowanie hali targowo-usługowej w budynku przy ul. Dworcowej dla lokalnych przedsiębiorców i rolników.