Lubliniec. Zaglądamy na teren przebudowy ulicy Plebiscytowej

Przebudowa ul. Plebiscytowej w Lublińcu

Przypomnijmy, że przebudowa obejmuje 385 m ul. Plebiscytowej w Lublińcu (droga gminna nr 440072S) wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej oraz przebudową oświetlenia ulicznego. Gmina Lubliniec otrzymała na ten cel dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wyniosło 1 784 336,50 zł, a całkowita wartość inwestycji to 3 568 673,00 zł.

- Mieszkańcy długo czekali na remont drugiej części ulicy Plebiscytowej. Prace planujemy zakończyć do sierpnia tego roku. Wartość robót to prawie 3 miliony złotych. To bardzo duża inwestycja z uwagi na to, że musimy przebudować całą infrastrukturę podziemną, czyli kanalizację, i zrobić łącznik dla mieszkańców bocznej ulicy, która należy do ulicy Plebiscytowej. Największym problemem są tam drzewa, natomiast podjąłem decyzję, jeszcze w ubiegłym roku, że wszystkie drzewa, które nie są chore, pozostaną. Chore drzewa zostaną wycięte, ale w ich miejsce zostaną posadzone nowe drzewa. Tak stanie się też w innych miejscach remontowanej drogi - mówi nam kilka tygodni temu Edward Maniura, burmistrz Lublińca.