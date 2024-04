Woźniki. Przebudują ul. Romanowską. Wykonawca został wyłoniony

Powiat lubliniecki ma zabezpieczone na tę inwestycję 5.085.000 zł. To oznacza, że prace mogą rozpocząć się w najbliższym czasie, a mieszkańcy mogą spodziewać się poprawy stanu drogi.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma HUCZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia modernizacji w terminie pięciu miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Pierwszy etap modernizacji ul. Romanowskiej

- Cieszę się, że jeszcze w tym roku rozpoczniemy, długo oczekiwany, pierwszy etap modernizacji ulicy Romanowskiej. Przebudowany będzie odcinek od Pakuł, aż poza ul. Leśną, będzie to dodatkowe 400 metrów - mówi burmistrz Woźnik Michał Aloszko. To dobra wiadomość dla mieszkańców, którzy od dawna oczekiwali na poprawę stanu tej drogi.

Modernizacje innych odcinków dróg powiatowych

Na liście modernizacji odcinków dróg powiatowych znalazła się też droga w Ligocie Woźnickiej (ul. Kwiatowa do Czarnoleśnej, ok. 0,8 km). To kolejna inwestycja, która ma na celu poprawę infrastruktury drogowej w regionie.

Czy modernizacja ul. Romanowskiej przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu jazdy? Na pewno jest to krok w dobrym kierunku, mający na celu podniesienie standardów infrastruktury drogowej w regionie.