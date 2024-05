Lubliniec. Teatr po Pracy wystąpi podczas 9. edycji wydarzenia ,,Twoje TAK ma ZNACZENIE’’

Hasło tegorocznej kampanii to ,,Nie bój się diagnozy i walcz". Spektakl ,,Tu i teraz’’ do którego scenariusz napisała odpowiedzialna za reżyserię Agnieszka Raj-opowiada o różnych historiach przeciętnego człowieka, które zdarzają się tuż obok. Za ścianą, w sypialni, na spacerze. Historii, które zmieniają nasze podejście do życia i tym samym perspektywę patrzenia na świat. W obliczu choroby człowiek przewartościowuje wszystko. Pozostaje wtedy tylko TU i TERAZ.Ale także nadzieja i wiara w cud.

Wszyscy podświadomie oddalamy od siebie wizyty lekarskie, wczesną diagnostykę, zniechęceni mocno biurokracją? Boimy się diagnozy, ale finał przecież może być optymistyczny i często tak właśnie jest. Koniecznie zajrzyjcie do Miejskiego Domu Kultury w tą majową sobotę i pamiętajcie lepiej zapobiegać niż leczyć.

Bezpłatne wejściówki na spektakl dostępne będą od 15 maja od godziny 15:00 na stronie www.mdk.lubliniec.pl lub w kasie MDK.