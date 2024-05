Lubliniec. Trwa przebudowa ul. Spokojnej, ul. Cyrana i mostu na Lublinicy

Jedną z inwestycji realizowanych aktualnie w Lublińcu jest przebudowa ul. Spokojnej oraz ul. dr. Emila Cyrana wraz z przebudową i rozbudową kanalizacji deszczowej. Prace dotyczą także przebudowy obiektu mostowego na rzece Lublinicy.

Inwestycja obejmuje m.in. roboty drogowe (długość drogi ok. 1.100 mb), w tym przebudowę nawierzchni z betonu asfaltowego oraz nawierzchni z kostki betonowej. W przypadku obiektu mostowego mowa o prawie 13 m długości konstrukcji nośnej. Oprócz tego wykonane będą prace związane z przebudową sieci elektroenergetycznej, oświetlenia drogowego, sieci wodociągowej, sieci gazowej i budową odwodnienia drogi.

Roboty zostały już rozpoczęte. Rozebrano nawierzchnię ul. Cyrana z płyt żelbetowych oraz wycięto drzewa kolidujące z inwestycją. Przy cmentarzu komunalnym zgromadzono materiał w postaci tłucznia na podbudowę. Trwają prace ziemne związane z budową ul. Cyrana.

Realizacja zadania rozpoczęła się na początku kwietnia, kiedy to informowano o zamknięciu dla ruchu drogowego odcinka ul. Cyrana od zjazdu do budynku byłej Gazowni (początek drogi z płyt betonowych) do wjazdu na teren oczyszczalni ścieków. Zgodnie ze specyfikacją zamówienia, wykonawca zobowiązany jest zrealizować prace w terminie 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 7.950.336,82 zł, zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.318.177,00 zł.