Woźniki. Uroczysta, ostatnia sesja Rady Miejskiej

W poniedziałek 29 kwietnia odbyła się ostatnia, uroczysta i zarazem absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Woźnikach, kończąca kadencję 2018-2024. Był to czas podsumowań i podziękowań.

Ostatnia sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Woźnikach już za nami. Przypomnijmy, że była to najdłuższa kadencja w historii samorządu, bo trwała 5 i pół roku. Poprzednie wybory samorządowe odbyły się w 2018 roku, co oznaczało, że kadencje władz lokalnych miały zakończyć się w 2023 roku. Jednak ze względu na nakładanie się terminów wyborów lokalnych z wyborami do parlamentu, rządzące wówczas Prawo i Sprawiedliwość zadecydowało o przedłużeniu jednorazowo kadencji do końca kwietnia 2024 roku. Podczas obrad burmistrz Woźnik Michał Aloszko zaprezentował główne wnioski płynące z „Raportu o stanie gminy za rok 2023”. Dokument ten jest podsumowaniem działalności władz samorządowych Gminy Woźniki oraz działań i osiągnięć gminy. Burmistrz Woźnik przypomniał, że wszelkie podejmowane decyzje mają wpływać na równomierny i harmonijny rozwój gminy. Podsumował też całą, minioną kadencję. Przypomniał, że była ona specyficzna i wyjątkowo wyczerpująca biorąc pod uwagę wydarzenia, które miały miejsce przez ostatnie 5 lat. Podziękował również wszystkim za to, że w tych trudnych okolicznościach potrafiono prowadzić dialog i współpracować. - Musieliśmy podejmować wiele trudnych decyzji, radzić sobie w bardzo niesprzyjających okolicznościach, które wymagały od nas zdecydowanych działań. Tak trudnej, nieprzewidywalnej kadencji nie było od 1989 roku – mówił. – Z perspektywy czasu uważam, że wszystkie zadania, mimo nieprzewidzianych trudności, zrealizowaliśmy w powodzeniem - dodał.

Burmistrz zaznaczył, że pomimo tak wielu niełatwych momentów, poradziliśmy sobie jako samorząd Gminy Woźniki. Dodał, że w ciągu całej kadencji zrealizowano inwestycje o łącznej wartości ponad 80 mln zł, z czego ponad 58 mln zł wyniosły pozyskane przez gminę dofinansowania zewnętrzne. Środki te trafiły m.in. na modernizację ponad 20 km dróg. Pozwoliły też rozwinąć wiele tzw. „projektów miękkich” w tym sztandarowy – Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach.

Omawiając statystyki burmistrz zwrócił uwagę m.in. na spadek liczby urodzeń w Gminie Woźniki. Dodał przy tym, że liczy na demograficzny rozwój, co wiąże się np. z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych. – Dzięki inicjatywie spółki SIM Śląsk-Północ budowa osiedla wkrótce zacznie nabierać realnych kształtów. Rozwój infrastruktury drogowej, bezpłatna komunikacja publiczna, modernizacje placów zabaw, obiektów sportowych, wysoka jakość edukacji, żłobek, rozwój usług zdrowotnych. To promocja gminy, jako atrakcyjnego miejsca do zamieszkania - mówił burmistrz.

Politykę społeczną i edukację podsumowała Beata Bacior, zastępca burmistrza Woźnik. Podkreśliła ona jak ważne jest wspieranie zrównoważonego rozwoju i tworzenie ku temu sprzyjających warunków dla wszystkich mieszkańców. 15 radnych obecnych na sesji nie miało większych zastrzeżeń do raportu i jednogłośnie udzielili burmistrzowi wotum zaufania. – Będzie mnie to motywowało do jeszcze cięższej pracy. Dziękuję za każdą konstruktywną krytykę i uwagę. Wnikliwie wsłuchuję się w każdą opinię – mówił burmistrz. Radni pozytywnie odnieśli się także do wykonania budżetu gminy w 2023 roku. Pozytywne opinie w tej sprawie wydała Regionalna Izba Obrachunkowa i komisja rewizyjna. Tym samy 15 radnych jednogłośnie udzieliło absolutorium burmistrzowi Woźnik. - Gratuluję i dziękuję za pracę na rzecz mieszkańców naszej gminy – mówiła Anna Wincowska, przewodnicząca Rady Miejskiej w Woźnikach. Słowa podziękowania – do radnych, współpracowników i mieszkańców – skierował Michał Aloszko. – Chciałbym wszystkim państwu podziękować za ostatnie 5 lat. Dziękuję za zaufanie.

Minioną kadencję podsumowała także Anna Wincowska. Przewodnicząca Rady Miejskiej zaznaczyła, podobnie jak burmistrz, że nikt nie przypuszczał, że będzie to tak trudny czas dla samorządu. Dodała, że pozyskane środki zewnętrze zmobilizowały radnych do działań. Przypomniała, że pierwsze, inauguracyjne posiedzenie odbyło się 22 listopada 2018. Zaznaczyła, że w tej kadencji nie zabrakło rotacji w składzie osobowym Rady. Przytoczyła też statystyki: podjęto ponad 530 uchwał, na komisjach spotykano się 188 razy, złożono ponad 100 wniosków i interpelacji, średnio czas trwania sesji wyniósł 1 godzinę i 19 minut. – Na sesjach mieliśmy wysoką frekwencję radnych, ponad 93 proc. – mówiła. Przewodnicząca podziękowała burmistrzowi, zastępcy, sekretarz, skarbnik, radnym i pracownikom Urzędu Miejskiego za współpracę i obdarzenie jej zaufaniem. Samorządowcy kończący kadencję otrzymali na zakończenie pamiątkowe dyplomy oraz upominki i stanęli do wspólnej fotografii. Zaprzysiężenie nowych radnych, a także burmistrza odbędzie się 7 maja.

