Oto nowi radni kadencji 2024-2029 Rady Miejskiej w Lublińcu na sesji inauguracyjnej - ZDJĘCIA. Przewodniczącym Rady ponownie Gabriel Podbioł

Głos na sesji zabrał także burmistrz Edward Maniura.

- Wielkim zaszczytem jest reprezentować Lubliniec. Miasto z 750-letnią tradycją, które jest jednym z wyraźniejszych na mapie polskich miast, gdzie doszło do zmian dzięki mieszkańcom i radnym wszystkich kadencji. Nasze miasto zmieniło się nie do poznania. Oczywiście to jest zasługa nas wszystkich. (...) Przed nami nowe zadania. 20 punktów, które przedstawiłem w programie wyborczym będziemy chcieli zrealizować. To jest bardzo ambitny plan - mówił Edward Maniura.