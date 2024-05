Woźniki. Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Woźnikach. Zaprzysiężenie radnych i burmistrza Woźnik

- Dziękuję także wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach samorządowych 7 kwietnia 2024 roku. Swoją postawą udowodnili państwo, że losy Gminy Woźniki nie są wam obojętne. Ponowny, tak znaczący wybór na burmistrza Woźnik, to dla mnie wielki zaszczyt, honor, ogromne zobowiązanie, ale i silny mandat do dalszych zmian – podkreślił.

Michał Aloszko przyznał, że w swoim życiu zawodowym zawsze wierzył w piękno marzeń. - Nigdy nie bałem się marzyć, nie bałem się wyzwań, wyznaczania nowych celów – takie podejście do życia i swojej przyszłości zaprowadziło mnie do miejsca, w którym jestem. Do marzeń zawsze dorzucałem wytrwałość i pracowitość - o tych cechach nie muszę przekonywać ludzi, z którymi miałem możliwość i zaszczyt współpracować.