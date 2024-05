Lubliniec. Co udało się zrobić z funduszy unijnych w Lublińcu przez 20 lat obecności Polski w Unii Europejskiej?

Negocjacje akcesyjne zmierzające do wstąpienia Polski do UE rozpoczęły się oficjalnie w marcu 1998 roku. Finał rozmów nastąpił w grudniu 2002 roku. Następnie 16 kwietnia 2003 roku w Atenach podpisano traktat akcesyjny, który stanowił prawną podstawę przystąpienia Polski do UE. Podpisali się pod nim premier Leszek Miller, minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz oraz minister ds. europejskich Danuta Hübner.

Największe inwestycje z środków UE w Lublińcu

Lubliniec i Unia Europejska to także integracja z innymi państwami oraz poznawanie różnych kultur. Pamiętnym wydarzeniem był projekt „Europa w Lublińcu” rozpoczęty w 2007 roku. Był to program prezentacji krajów członkowskich Unii Europejskiej. Tym sposobem w Lublińcu odbywały się imprezy z cyklu „Republika Czeska w Lublińcu”, „Słowacja w Lublińcu”, „Niemcy w Lublińcu”, „Francja w Lublińcu” czy „Włochy w Lublińcu”. Była to wzajemna okazja do zaprezentowania tradycji, zwyczajów oraz dziedzictwa kulturowego.

Aktualnie w skład Unii Europejskiej wchodzi 27 państw członkowskich. Są nimi: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.