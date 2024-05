Tragedia w Herbach. Nowe ustalenia prokuratury. Czy ktoś przyczynił się do zabicia matki i dwójki dzieci?

Według ustaleń śledczych, do śmierci matki i dwojga dzieci w Herbach nie przyczyniły się osoby trzecie. Prokurator Tomasz Ozimek poinformował w piątek, że czynności na miejscu zdarzenia nadal trwają.

- Obecnie mogę potwierdzić, że do śmierci matki i dwojga dzieci nie przyczyniły się osoby trzecie (…) Na miejscu zdarzenia w dalszym ciągu trwają czynności procesowe. W poniedziałek zapadnie decyzja o formalnym wszczęciu śledztwa. Wtedy też będziemy mogli poinformować w jakim kierunku będzie ono prowadzone – poinformował prok. Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Ciała matki oraz dwojga dzieci w wieku przedszkolnym w mieszkaniu w Herbach znaleziono w czwartek wieczorem. Służby zaalarmował jeden z sąsiadów, który został o to poproszony przez męża kobiety, gdyż ten od dłuższego czasu nie mógł skontaktować się ze swoją rodziną. To co zastał na miejscu sąsiad, przeszło wszelkie jego wyobrażenia.