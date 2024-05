Coraz gorsza sytuacja szpitala powiatowego w Lublińcu. Nowy dyrektor pomoże?

Próby uzdrowienia placówk trwają już od jakiegoś czasu. Zarząd Powiatu tłumaczy, że zła sytuacja szpitala wynika z wieloletnich zaniedbań władz centralnych i faktu, że jest on niedoszacowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Najprościej mówiąc, finansowanie nie pokrywa rzeczywistych kosztów funkcjonowania placówki.

- W ostatnim czasie na szpital wylało się dużo plotek, insynuacji i hejtu - przyznaje Joachim Smyła, starosta powiatu lublinieckiego. - Sukcesywnie od wielu lat podkreślamy, że jedynym płatnikiem szpitala jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Z roku na rok sytuacja finansowa placówki pogarsza się. My nie uchwalamy budżetu SP ZOZ, to nie jest nasza jednostka. Pomimo to, czujemy odpowiedzialność i chcemy mieszkańcom stworzyć warunki godnego leczenia. Mówimy już głosem rozpaczy. Rada powiatu przekazała ponad 38 milionów złotych na inwestycje - na to pozwala nam prawo. Nie możemy przekazywać pieniędzy na wynagrodzenia. One są po stronie NFZ - wyjaśnia.