Opuszczona cegielnia pod Lublińcem napawa grozą - zobacz ZDJĘCIA! Natura przejmuje to miejsce

Opuszczona cegielnia pod Lublińcem napawa grozą. Natura przejęła to miejsce

Stan ten trwał aż do połowy lat 70. ubiegłego wieku. Następnie zakładem zarządzało Częstochowskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej, co trwało do 1987 r. kiedy to cegielnia w Lipiu Śląskim wraz ze złożem została oddana w dzierżawę i stała się zakładem prywatnym. W 1991 roku została sprzedana dotychczasowym dzierżawcom. Działalności zaprzestała zupełnie w 2013 roku.

O cegielni stało się ponownie głośno w 2008 r., kiedy to naukowcy z Polskiej Akademii Nauk ogłosili wyniki swoich dwuletnich prac badawczych oraz prac wykopaliskowych prowadzonych w zakładowym wyrobisku od 2006 r.