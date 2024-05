„Escape van” stanął na rynku w Lublińcu. Ten projekt ma przybliżyć kwestię handlu ludźmi Piotr Ciastek

„Escape van” to nowatorski projekt profilaktyczno-edukacyjny mający na celu przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz podnoszenie świadomości wśród społeczeństwa w tym zakresie. Z tego właśnie powodu na lublinieckim rynku stanęła dziś ciężarówka, w której można dowiedzieć się o tym niezwykle ważnym problemie. We wtorek „Escape van” zawita z kolei do Katowic.