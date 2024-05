Zarząd Powiatu Lublinieckiego wydał oświadczenie w sprawie szpitala: "Część personelu bardzo mocno angażuje się w działania destrukcyjne"

Prokuratura w szpitalu powiatowym w Lublińcu

Kolejny oddział szpitala w Lublińcu zamknięty

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU POWIATU W LUBLIŃCU

"W ostatnim czasie w przestrzeni medialnej pojawiło się wiele informacji dotyczącej SP ZOZ-u. To swoiste wzmożenie różnych treści powoduje, że ogromna część tych złych informacji, oparta na emocjach, jest nieprawdziwa i nie pozbawiona manipulacji.

Demokracja ma swoje prawa, wyłania w drodze wyborów swoich przedstawicieli, którzy z woli wyborców, pełnią określone funkcje, realizując wszystkie zadania, które ustawodawca powierzył organom powiatu. Jest oczywiście też miejsce na opozycję, która dla dobra całej wspólnoty samorządowej jest zaproszona do konstruktywnej i merytorycznej współpracy. Tak rozumiana współpraca będzie miejscem wymiany poglądów, argumentów a na koniec decyzji, które podejmuje Rada Powiatu. Nie da się tego zbudować na medialnej agresji.

Takim obszarem, o który musimy wspólnie dbać jest ochrona zdrowia. Ujmujemy to w szerokim kontekście, ponieważ symbolem tej ochrony jest sprawnie działający system. Od 25 lat żaden Rząd nie podjął działań, które doprowadziłyby do zmiany tego, co jest obecnie. Już poprzednie Rady Powiatu wielokrotnie podejmowały uchwały, wskazujące na przyczyny dramatycznej sytuacji naszego szpitala. Niestety ten kryzys szpitali powiatowych, według Związku Powiatów Polskich oraz ekspertów, dotyczy około 91% szpitali w Polsce. Nie będziemy w tym oświadczeniu przedstawiać szczegółowych przyczyn takiego stanu rzeczy, a podsumowaniem tego niech będą słowa ekspertów, którzy stwierdzili, iż dziś można powiedzieć, że w Polsce nie istnieje żaden system ochrony zdrowia.

Na tym tle mamy więc nasz szpital, który jest cząstką tej systemowej zapaści. Wydaje się, że Rząd ma świadomość tej sytuacji. Już w czasie kampanii wyborczej w jednym ze 100 konkretów zapisano: ODDŁUŻENIE SZPITALI POWIATOWYCH.

Ostatnie informacje potwierdzają, że w Ministerstwie Zdrowia powołano zespół do spraw przygotowania rozwiązań dla szpitali powiatowych, na czele którego stanęła sama Pani Minister Izabela Leszczyna, a w skład zespołu weszli, między innymi byli dyrektorzy naszego szpitala: Marek Augustyn oraz Marcin Pakulski.

Jedną z istotnych słabości tego systemu jest fakt, iż Polska ma najniższy wskaźnik w Europie w zakresie ilości lekarzy w stosunku do ilości pacjentów. Przez ostatnich 30 lat doprowadzono do sytuacji, w której na rynku pracy nie ma lekarzy. Dzisiaj lekarze w każdej chwili mogą zmienić miejsce zatrudnienia. Taką sytuację mamy obecnie w naszym szpitalu, z którego odeszło dwóch chirurgów i w związku z tym oddział został zawieszony. Dyrekcja szpitala ani przez chwilę nie przestaje w próbach pozyskania lekarzy, ale jest to niezwykle trudne zadanie z powodu tych przyczyn, o których już mówiliśmy.

Dzisiaj więc potrzebujemy wspólnego działania wszystkich, ale przede wszystkim pracowników szpitala. To im również musi zależeć na tym, żeby szpital istniał. Część personelu bardzo mocno angażuje się w działania destrukcyjne, czego przejawem mógł być żenujący, tzw. list otwarty dwóch pieczątek. Ilość manipulacji i nieprawd jest tak ogromna, że darujemy sobie polemikę z pieczątkami, bo tak ten list był podpisany. Musi nam wszystkim zależeć na szpitalu, ale Zarząd Powiatu apeluje i prosi, aby to środowisko zakończyło autodestrukcję, bo jak powiedział radny dr Jan Borzymowski, autorami tego listu są osoby, które są architektami zawieszenia Oddziału Dziecięcego i wielu innych negatywnych sytuacji. W walce opozycyjnej nie można stosować tego typu retoryki, która stawia szpital wizerunkowo w złym świetle. To nie pomaga.

Możemy oczywiście ze szpitala, który ma być miejscem leczenia uczynić Hollywood, Bollywood, studio filmowe, ale musimy postawić sobie pytanie: Jaki argument rozumu, jaki argument woli można postawić w tej sytuacji wykazując, że to nie szkodzi szpitalowi?

Nigdy nie jest tak, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Nie ustaniemy w tym, aby od podstaw zbudować szpital, w którym najważniejszy będzie Pacjent i to od samego wejścia na Izbę Przyjęć, Pacjent, który będzie czuł i wiedział, że jest wartością największą, Pacjent, który będzie wiedział, że na oddziałach pracują profesjonalni lekarze.

Dla Zarządu Powiatu zawsze szpital, pacjent i personel, to jest triada nierozerwalnie ze sobą związana. Jeśli jednak następuje rozejście się tych rzeczywistości i powstają dwie równoległe linie, które się nie spotykają, to wówczas musimy na pierwszym miejscu postawić dobro pacjentów. W konsekwencji zapewnić każdemu pacjentowi bezpieczeństwo w procesie leczenia. O tym będziemy jeszcze szczegółowo informować.

Wczoraj Zarząd Powiatu podjął uchwałę o rozwiązaniu umowy z panią dyrektor Małgorzatą Nowak na jej prośbę i zatrudnił na stanowisku pełniącego obowiązki dyrektora tej placówki pana Henryka Kromołowskiego.

Chcemy także dzisiaj poinformować Państwa, że wobec tej sytuacji, wzmożonej aktywności medialnej związanej ze szpitalem, postanowiliśmy, że wobec licznych zapytań i próśb lokalnych mediów o komentarze Zarządu, zorganizować konferencję prasową, podczas której będziemy mogli przedstawicielom tych mediów przekazać bezpośrednio ważne informacje.

Drodzy mieszkańcy powiatu… nie sposób w oświadczeniu poruszyć wszystkie istotne sprawy, ale najważniejsze jest to, abyśmy wspólnie działali na rzecz dobra tego szpitala i całego powiatu."