Przegląd prasy z tygodnia 30.06.2024. Co działo się w Lublińcu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Dwa niezapomniane wieczory, 22-23 czerwca 2024 roku, to dni, które na długo pozostaną w pamięci fanów muzyki Podsiadło. Jego trasa stadionowa 360 miała swój finału na Stadionie Śląskim. Podczas koncertu w niedzielę nie zabrakło największych hitów oraz licznych niespodzianek, w tym występów gościnnych takich artystów jak Artur Rojek, Vito Bambino, Daria Zawiałow i wielu innych. Zobacz zdjęcia i nagrania z tego wyjątkowego wieczoru

Lublinieccy dzielnicowi wraz z funkcjonariuszami SOK prowadzą wspólne działania w rejonach przejazdów kolejowych, torowisk oraz dworca. - Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego oraz informowanie i edukacja uczestników ruchu o zagrożeniach, jakie czyhają na przejazdach kolejowych - mówi asp.szt. Monika Wacławek, oficer prasowy policjantów z Lublińca.

W nadchodzący weekend województwo śląskie zaprasza na mnóstwo wydarzeń pełnych atrakcji. Od dni Chorzowa, przez festiwal słodkości w Rudzie Śląskiej, po liczne koncerty i imprezy - nie zabraknie okazji do świetnej zabawy. Sprawdź listę najciekawszych wydarzeń zaplanowanych na 28-30 czerwca. Kliknij w zdjęcie i zobacz, gdzie warto wybrać się w najbliższy weekend w woj. śląskim.

Choć Ochotnicza Straż Pożarna w Kochcicach powstała w 1903 roku, to z uwagi na ubiegłoroczny jubileusz sąsiedniej jednostki z Kochanowic uroczyste obchody jubileuszu 120-lecia jednostki z Kochcic obchodzone były w tym roku.

W Galerii pod Glinianym Aniołem w Lublińcu odbył się wyjątkowy wernisaż. 19 czerwca, po południu, miejsce to wypełniło się po brzegi miłośnikami sztuki, którzy przybyli, aby podziwiać prace młodego, niezwykle zdolnego artysty - Jakuba Klabisa. Tym razem artysta zaprezentował swoje najnowsze dzieła, inspirowane martwą naturą, które zachwyciły wszystkich zgromadzonych.

Za drugim razem udało się powołać wskazaną przez wojewodę śląskiego kandydatkę do Rady Społecznej przy SP ZOZ w Lublińcu. Małgorzata Imiolczyk, bo o niej mowa, będzie jedyną kobietą zasiadającą w tym gremium.

I Ogólnopolski Miting Pływacki z okazji Jubileuszu 10-Lecia Pływackiego Klubu Sportowego „ORKA” Herby przeszedł do historii.

Tragiczny weekend nad wodą w całym kraju. Wśród sześciu ofiar utonięć znalazła się 9-letnia dziewczynka z Glinicy. Bez opieki dorosłych, w miejscu nieprzeznaczonym do kąpieli, doszło do nieszczęścia. Prokuratura Rejonowa w Lublińcu podjęła śledztwo w sprawie zdarzenia, które wstrząsnęło lokalną społecznością. Policja i ratownicy apelują o zwiększoną ostrożność nad wodą i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

W miejscowości Glinica w powiecie lublinieckim doszło do tragedii. Utonęła 9-letnia dziewczynka. Jak informuje policja wraz z innymi dziećmi kąpała się w miejscu zabronionym.

Festiwal Tuningu w Targach Kielce to obowiązkowy punkt w kalendarzu wszystkich miłośników czterech kółek. Wydarzenie zajęło wszystkie hale wystawiennicze oraz teren zewnętrzny. Pod wrażeniem imprezy byli miłośnicy motoryzacji, którzy przyjechali tu z różnych stron Polski. Zobaczcie, jak było w niedzielę.

Supercary warte dziesiątki milionów złotych, tuningowane samochody, które na co dzień widzimy tylko na ekranach, pokazy z autodetailingu i gwiazdy motoryzacji – to 11. Mubi Dub It Tuning Festival. Targi Kielce tylko w sobotę odwiedziło prawie pięć tysięcy osób!