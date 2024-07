Prasówka z czerwca 2024. Sprawdź, co działo się w Lublińcu. Czy jesteś na bieżąco?

Tragiczny weekend nad wodą w całym kraju. Wśród sześciu ofiar utonięć znalazła się 9-letnia dziewczynka z Glinicy. Bez opieki dorosłych, w miejscu nieprzeznaczonym do kąpieli, doszło do nieszczęścia. Prokuratura Rejonowa w Lublińcu podjęła śledztwo w sprawie zdarzenia, które wstrząsnęło lokalną społecznością. Policja i ratownicy apelują o zwiększoną ostrożność nad wodą i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

To miała być popisowa 18. wyprawa rowerowa NINIWA Team z Kokotka do Azerbejdżanu. I będzie, tyle że… bez o. Tomasza Maniury, zwanego „księdzem od rowerów”. W podróż nad Morze Kaspijskie – i w „dorosłość” – grupa wyruszy bez jej założyciela i wieloletniego lidera. Znamy nazwisko następcy.

W Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu uroczyście świętowano okrągły jubileusz istnienia placówki. 50 lat jej historii podsumowała dyrektor ZSZ Jolanta Kardas.

W ostatni czasie w powiecie lublinieckim doszło do serii powtarzających się kolizji drogowych, które wydarzyły się pomimo ładnej pogoda. Tylko w weekend doszło do 10 kolizji drogowych, dwie z nich poważnie wyglądające zakończyły się wjazdem samochodów do rowu. Mimo sprzyjających warunków atmosferycznych nadal dochodzi do zdarzeń drogowych .

Podczas prac ziemnych przy budowie drogi w Lublińcu drogowcy napotkali niewybuchy z czasów II wojny światowej. Miejsce zostało odseparowane od ludzi.