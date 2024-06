W powiecie lublinieckim utonęła 9-latka. Kąpała się wraz z innymi dziećmi w zabronionym miejscu

Nie tak powinny zaczynać się wakacje. W Glinicy (powiat lubliniecki) doszło do tragedii. W zbiorniku wodnym utonęła 9-letnia dziewczynka. Niestety mimo resuscytacji, jej życia nie udało się uratować.

Nad wodą należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa, aby wakacyjna radość, nie zamieniła się w wakacyjny koszmar.

— Wybierając teren do wypoczynku nad wodą pamiętaj o tym, by korzystać z miejsc do tego przeznaczonych najlepiej tam, gdzie nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy. Przed kąpielą zapoznaj się ze wszystkim znakami i instrukcjami dotyczącymi warunków przebywania w danym miejscu. Pamiętaj, że czerwona flaga oznacza całkowity zakaz kąpieli - przypominają śląscy policjanci.