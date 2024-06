Lubliniec. Dwa wypadki w jednym dniu w powiecie lublinieckim

W środę 5 czerwca w południe na drodze wojewódzkiej nr 11 64-letnia kobieta kierująca peugeotem z nieustalonych przyczyn wjechała w jadącego w tym samym kierunku motorowerzystę. W wyniku zdarzenia 59-letni mężczyzna mieszkaniec Bytomia został przewieziony do szpitala w Blachowni.

Kilka godzin później w Kochanowicach na drodze wojewódzkiej nr 46 doszło do potrącenia 11-letniej rowerzystki, która przejeżdżała przez prawidłowo oznakowany przejściu pieszo-rowerowym. 28- letnia mieszkanka powiatu radomszczańskiego kierująca fordem nie ustąpiła pierwszeństwa rowerzystce i doprowadziła do jej potrącenia. Dziecko z obrażeniami została przewieziona do szpitala w Częstochowie. Uczestnicy obu zdarzeń byli trzeźwi.

Policjanci kolejny raz apelują do wszystkich użytkowników dróg o rozważną i bezpieczną jazdę.