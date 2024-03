Tygodniowy przegląd prasy 10.03.2024: Lubliniec, 3.03-9.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Lublińca

Kto jest na listach do Rady Miejskiej w Lublińcu? Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Kto będzie kandydować do Rady Miasta Lublińca? Sprawdź kandydatów ze wszystkich okręgów - 1, 2, 3, 4. Zobacz listy w naszej galerii.

Na miesiąc przed wyborami samorządowymi, w Lublińcu ujawnił się trzeci kandydat chętny objąć fotel burmistrza. To Agata Woźniak-Rybka, która startuje z komitetu wyborczego Nowoczesny Lubliniec. Jej kontrkandydatami będą urzędujący burmistrz Edward Maniura i Ewelina Mikulska.

