Lubliniec. Agata Woźniak-Rybka, była dyrektor MDK w Lublińcu, powalczy o fotel burmistrza miasta

Agata Woźniak-Rybka przez 15 lat była dyrektorką Miejskiego Domu Kultury w Lubińcu. Konflikt z obecnymi władzami Lublińca sprawił, że wieloletnia dyrektor zrezygnowała ze stanowiska i od września 2023 roku jest menadżerem w Oblackiej Przystani. Swoje aspiracje polityczne Agata Woźniak-Rybka ujawniła 7 marca. Ta kandydatura na pewno mocno zamiesza w wyborczym kotle w Lublińcu. Jak swoją decyzję motywuje sama kandydatka?

- W MDK-u stworzyłam wspaniały zespół. Tak jest i tym razem. Mamy zespół kandydatów na radnych KW Nowoczesny Lubliniec. To z nimi chcę zmieniać miasto - zapowiedziała Agata Woźniak-Rybka. - Chcemy odbudować takie wartości jak współpraca, zaufanie i porozumienie. Takiego chcemy Lublińca - dodała kandydatka na burmistrza z ramienia Nowoczesnego Lublińca.

W zaplanowanym na niedzielę, 7 kwietnia głosowaniu, w Lublińcu będziemy wybierać: radnych gminy, powiatu, sejmiku województwa i burmistrza. W wyborach mogą uczestniczyć tylko pełnoletni obywatele Polski, posiadający aktywne prawo wyborcze oraz mający stałe miejsce zamieszkania na obszarze działania danej rady. Głosowanie będzie możliwe między godziną 7:00 a 21:00. W dniu głosowania wyborcy, którzy udadzą się do właściwego lokalu wyborczego i potwierdzą swoją tożsamość, otrzymają 4 karty do głosowania: jedną z listą kandydatów do rady gminy, drugą z listą kandydatów do rady powiatu, trzecią z listą kandydatów do sejmiku województwa oraz czwartą z kandydatami na burmistrza. Jeżeli głosowanie nie pozwoli rozstrzygnąć wyborów w pierwszej turze, wówczas 21 kwietnia zorganizowana zostanie druga tura wyborów samorządowych.